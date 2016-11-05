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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Твенте
ПСВ - Твенте: обзор матча 05 ноября 2016
ПСВ
05.11.2016, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
62'
Э. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Твенте
90'
Желтая карточка
Й. ван дер Лели
Желтая карточка
Г. Перейро
90'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
С. Бергвейн
75'
Желтая карточка
Э. Морено
66'
ГОЛ! 1:0!
Э. Морено
62'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Д. Проппер
58'
Желтая карточка
Д. Проппер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
25
Пет Бийен
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Йозеф Остинг
ПСВ
17
Хидде Юрьюс
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
24
Жари Остервейк
ЦФ
12
Тим Хельшер
ЦФ
4-4-2
22
Пасвер
4
Ариас
15
Морено
77
Изима-Мирен
30
Бренет
18
Гуардадо
23
Рамселар
26
Перейро
24
Проппер
34
Бергвейн
26
де Йонг
4-1
22
Марсман
5
тер Авест
25
Бийен
2
Тескер
28
ван дер Лели
43
Целина
24
Проппер
47
Зинченко
47
Зинченко
24
Проппер
34
Бергвейн
7
Нарсинг
7
Нарсинг
34
Бергвейн
Остались в запасе
ПСВ
Твенте
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
17
Хидде Юрьюс
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
24
Жари Остервейк
ЦФ
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
12
Тим Хельшер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
17
Хидде Юрьюс
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
24
Жари Остервейк
ЦФ
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
12
Тим Хельшер
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча ПСВ - Твенте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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