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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Твенте
ПСВ - Твенте: обзор матча 06 февраля 2021
ПСВ
06.02.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
3 : 0
Завершен
Твенте
30'
Д. Мален
36'
Э. Захави
53'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Твенте
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Д. Мален
86'
86'
Замена
Н. Маркело
️️️️
Т. Эбуехи
Замена
Т. Баумгартль
️️️️
Д. Дюмфрис
80'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
И. Сангаре
80'
79'
Замена
C. Staring
️️️️
Данило
75'
Красная карточка
Л. Илич
Замена
Р. Томас
️️️️
М. Ихаттарен
75'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
М. Жуниор
75'
66'
Замена
Д. Ротс
️️️️
Л. Нарсинг
66'
Замена
T. van Leeuwen
️️️️
К. Мениг
ГОЛ! 3:0!
Д. Мален
Пас отдал
М. Ихаттарен
53'
ГОЛ! 2:0!
Э. Захави
Пас отдал
Д. Дюмфрис
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
21
Лука Илич
АП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
4-2-2-2
38
Мвого
17
Жуниор
21
Боскальи
4
Тезе
30
Макс
13
Росарио
6
Сангаре
52
Ихаттарен
24
Дюмфрис
14
Мален
7
Захави
4-2-1-3
16
Дроммел
4
Думич
24
Эбуехи
5
Плегесуэло
3
Пири
5
Босх
6
Зерруки
21
Илич
90
Данило
11
Мениг
7
Нарсинг
14
Мален
11
Вертессен
11
Вертессен
14
Мален
17
Жуниор
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
17
Жуниор
24
Дюмфрис
32
Баумгартль
32
Баумгартль
24
Дюмфрис
52
Ихаттарен
30
Томас
30
Томас
52
Ихаттарен
6
Сангаре
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
6
Сангаре
24
Эбуехи
98
Маркело
98
Маркело
24
Эбуехи
90
Данило
6
6
90
Данило
11
Мениг
10
10
11
Мениг
7
Нарсинг
11
Ротс
11
Ротс
7
Нарсинг
Остались в запасе
ПСВ
Твенте
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча ПСВ - Твенте
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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