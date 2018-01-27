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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - ПСВ
Твенте - ПСВ: обзор матча 27 января 2018
Твенте
27.01.2018, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 20 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
4'
И. Лосано
90'
С. Ариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - ПСВ
Желтая карточка
А. Махер
90'
+2
90'
ГОЛ! 0:2!
С. Ариас
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Лосано
Пас отдал
С. Бергвейн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
25
Пет Бийен
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Йозеф Остинг
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Твенте
2
Штефан Тескер
ЦЗ
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
21
Данни Холла
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
3-1-1
16
Дроммел
3
Лам
25
Бийен
5
тер Авест
6
Махер
97
Йенсен
4-1-2-3
41
Зут
30
Бренет
5
Швааб
77
Изима-Мирен
4
Ариас
20
Хендрикс
8
ван Гинкел
23
Рамселар
34
Бергвейн
26
де Йонг
11
Лосано
Остались в запасе
Твенте
ПСВ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
21
Данни Холла
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
2
Штефан Тескер
ЦЗ
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
21
Данни Холла
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Твенте - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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