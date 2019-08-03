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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - ПСВ
Твенте - ПСВ: обзор матча 03 августа 2019
Твенте
03.08.2019, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 1 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
65'
Д. Дюмфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - ПСВ
76'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дюмфрис
Начало матча
Статистика матча Твенте - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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Твенте
ПСВ
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
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