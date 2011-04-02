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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - ПСВ
Твенте - ПСВ: обзор матча 02 апреля 2011
Твенте
02.04.2011, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
2 : 0
Завершен
ПСВ
66'
Т. Янссен (П)
83'
Т. Янссен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - ПСВ
Замена
Д. Тиндалли
️️️️
Б. Буйссе
ГОЛ! 2:0!
Т. Янссен
Желтая карточка
Б. Джуджак
Желтая карточка
Б. Буйссе
Замена
Ф. Хавьер Родригес
️️️️
Марсело
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Янссен
Желтая карточка
Марсело
Замена
Б. Руис
️️️️
Э. Байрами
Желтая карточка
А. Хатчинсон
Травма
Д. Ленс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
7
Денни Ландзаат
ПП
89
Насер Шадли
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
24
Орландо Энгелаар
АП
10
Балаж Джуджак
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
17
Джермейн Ленс
РФ
Главный тренер
Фред Руттен
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
9
Женеро Зефуйк
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
10
Стефан Нейланд
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
4-1-2-3
13
Михайлов
5
Буйссе
20
Бенгтссон
4
Висгерхоф
16
Росалес
6
Брама
16
Янссен
7
Ландзаат
89
Шадли
26
де Йонг
11
Байрами
4-2-1-3
15
Исакссон
11
Манолев
3
Баума
6
Марсело
33
Питерс
13
Хатчинсон
17
Баккал
24
Энгелаар
17
Ленс
33
Берг
10
Джуджак
5
Буйссе
19
Тиндалли
19
Тиндалли
5
Буйссе
11
Байрами
22
Руис
22
Руис
11
Байрами
6
Марсело
3
Родригес
3
Родригес
6
Марсело
Остались в запасе
Твенте
ПСВ
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
52
Закария Лабиад
АП
1
Кассио
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
9
Женеро Зефуйк
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
10
Стефан Нейланд
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
1
Кассио
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
9
Женеро Зефуйк
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
10
Стефан Нейланд
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Твенте - ПСВ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Де Гролш Весте
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:40 (прямая)
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