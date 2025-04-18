19 апреля на стадионе «Кампо де Вальекас» встретятся Райо Вальекано и Валенсия. Хозяева, «Райо» (10-е место, 40 очков), после осечки с Атлетиком (3:1) стремятся вернуться в зону комфорта. «Валенсия» (13-е место, 37 очков) демонстрирует рост: три победы подряд и забитый гол в шести играх. Этот матч станет проверкой для обеих команд: «Райо» защищает статус середняка, а «Леонцуголи» (никнейм Валенсии) пытается улучшить позиции.

Команда занимает 10-е место в Ла Лиге, набрав 40 очков, но последние недели выдались неровными.

Хуже всего выглядит оборона: в семи из девяти последних матчей против Валенсии Райо пропускал голы. Однако атака остается активной – забито в пяти из семи последних игр. Лидер нападения Хорхе де Фрутос (6 голов в 32 матчах) остается ключевым, но его эффективность снижается из-за частых потерь позиций в защите.

На домашнем стадионе Райо демонстрирует характер: не проигрывает в семи из девяти матчей против Валенсии. Однако последнее поражение от Атлетика (1:3) показало уязвимость в обороне.

«Валенсия»

Гости набирают ход: три победы подряд в Ла Лиге (включая виктории над Севильей 1:0 и Реалом Мадрид 2:1). Ключевое преимущество – надежная защита: в пяти последних матчах пропущено всего 3 гола (0.6 в среднем за игру). Лучший бомбардир Уго Дуро (8 голов в 25 матчах) остается опасным, а коллектив забивает в шести подряд матчах.

Однако атака не идеальна: в среднем 1.4 гола за матч за последние пять игр. Валенсия будет полагаться на организованную игру, минимизируя риски, чтобы укрепить позиции в таблице.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

После 31 тура: 40 очков, 10-е место.

В среднем 1.2 гола за матч в атаке, 2.2 – в защите.

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против Валенсии.

«Валенсия»

После 31 тура: 37 очков, 13-е место.

В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 0.6 – в защите.

Побеждает в 3 последних турах, забивает в 6 подряд матчах.

Личные встречи 23% (5) 41% (9) 36% (8) 21 Забитых мячей 32 0.95 В среднем за матч 1.45 2:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 4:4 Испания. Примера, 32 тур Райо Вальекано 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 16 тур Валенсия 0 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 35 тур Валенсия 0 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 18 тур Райо Вальекано 0 : 1 Валенсия Испания. Примера, 27 тур Валенсия 1 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 5 тур Райо Вальекано 2 : 1 Валенсия Испания. Примера, 31 тур Райо Вальекано 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 15 тур Валенсия 1 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 31 тур Райо Вальекано 2 : 0 Валенсия Испания. Примера, 13 тур Валенсия 3 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 20 тур Валенсия 2 : 2 Райо Вальекано Испания. Примера, 1 тур Райо Вальекано 0 : 0 Валенсия Испания. Примера, 34 тур Райо Вальекано 1 : 1 Валенсия Испания. Кубок, 1/16 финала Валенсия 4 : 4 Райо Вальекано Испания. Примера, 15 тур Валенсия 3 : 0 Райо Вальекано Испания. Кубок, 1/16 финала Райо Вальекано 1 : 2 Валенсия Испания. Примера, 26 тур Райо Вальекано 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 7 тур Валенсия 1 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 35 тур Райо Вальекано 0 : 4 Валенсия Испания. Примера, 16 тур Валенсия 0 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 33 тур Валенсия 4 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 14 тур Райо Вальекано 1 : 2 Валенсия

Прогноз на матч

«Райо Вальекано» имеет преимущество в мотивации и статистике личных встреч, но их защита остается уязвимой. «Валенсия», набравшая ход, демонстрирует надежную игру и способность забивать в сложных ситуациях. Однако гости редко побеждают в выездных матчах против соперников из верхней части таблицы.

Вероятный сценарий: ничья или минимальная победа Валенсии. «Райо» будет активно атаковать, но защита Валенсии снизит их шансы. Гости же, используя контроль мяча, создадут опасные моменты.

Рекомендованные ставки