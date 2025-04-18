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«Райо Вальекано» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.25

18 апреля 2025 14:17
Райо Вальекано - Валенсия
19 апр. 2025, суббота 15:00 | Испания. Примера, 32 тур
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2.25
Победа «Валенсии» – коэф. 2.25
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19 апреля на стадионе «Кампо де Вальекас» встретятся Райо Вальекано и Валенсия. Хозяева, «Райо» (10-е место, 40 очков), после осечки с Атлетиком (3:1) стремятся вернуться в зону комфорта. «Валенсия» (13-е место, 37 очков) демонстрирует рост: три победы подряд и забитый гол в шести играх. Этот матч станет проверкой для обеих команд: «Райо» защищает статус середняка, а «Леонцуголи» (никнейм Валенсии) пытается улучшить позиции.

«Райо Вальекано»

Команда занимает 10-е место в Ла Лиге, набрав 40 очков, но последние недели выдались неровными.

Хуже всего выглядит оборона: в семи из девяти последних матчей против Валенсии Райо пропускал голы. Однако атака остается активной – забито в пяти из семи последних игр. Лидер нападения Хорхе де Фрутос (6 голов в 32 матчах) остается ключевым, но его эффективность снижается из-за частых потерь позиций в защите.

На домашнем стадионе Райо демонстрирует характер: не проигрывает в семи из девяти матчей против Валенсии. Однако последнее поражение от Атлетика (1:3) показало уязвимость в обороне.

«Валенсия»

Гости набирают ход: три победы подряд в Ла Лиге (включая виктории над Севильей 1:0 и Реалом Мадрид 2:1). Ключевое преимущество – надежная защита: в пяти последних матчах пропущено всего 3 гола (0.6 в среднем за игру). Лучший бомбардир Уго Дуро (8 голов в 25 матчах) остается опасным, а коллектив забивает в шести подряд матчах.

Однако атака не идеальна: в среднем 1.4 гола за матч за последние пять игр. Валенсия будет полагаться на организованную игру, минимизируя риски, чтобы укрепить позиции в таблице.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • После 31 тура: 40 очков, 10-е место.
  • В среднем 1.2 гола за матч в атаке, 2.2 – в защите.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против Валенсии.

«Валенсия»

  • После 31 тура: 37 очков, 13-е место.
  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 0.6 – в защите.
  • Побеждает в 3 последних турах, забивает в 6 подряд матчах.

Личные встречи
23% (5)
41% (9)
36% (8)
21
Забитых мячей
32
0.95
В среднем за матч
1.45
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  4:4
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
1 : 1
19.04.2025
Валенсия
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
0 : 1
07.12.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
0 : 0
12.05.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 1
19.12.2023
Валенсия
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
1 : 1
03.04.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 1
10.09.2022
Валенсия
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
1 : 1
11.04.2022
Валенсия
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
1 : 1
27.11.2021
Райо Вальекано
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.04.2019
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
3 : 0
24.11.2018
Райо Вальекано
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
2 : 2
17.01.2016
Райо Вальекано
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
22.08.2015
Валенсия
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
1 : 1
30.04.2015
Валенсия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Валенсия
4 : 4
16.12.2014
Райо Вальекано
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 0
13.12.2014
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Вальекано
1 : 2
04.12.2014
Валенсия
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
1 : 0
02.03.2014
Валенсия
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1 : 0
28.09.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
0 : 4
12.05.2013
Валенсия
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
0 : 1
16.12.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
4 : 1
11.04.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 2
26.11.2011
Валенсия
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Прогноз на матч

«Райо Вальекано» имеет преимущество в мотивации и статистике личных встреч, но их защита остается уязвимой. «Валенсия», набравшая ход, демонстрирует надежную игру и способность забивать в сложных ситуациях. Однако гости редко побеждают в выездных матчах против соперников из верхней части таблицы.

Вероятный сценарий: ничья или минимальная победа Валенсии. «Райо» будет активно атаковать, но защита Валенсии снизит их шансы. Гости же, используя контроль мяча, создадут опасные моменты.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Валенсии» – коэф. 2.25
  • Обе забьют – Да – коэф. 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэф. 1.80
  • Индивидуальный тотал «Валенсии» больше 1.5 – коэф. 2.10

2.25
Победа «Валенсии» – коэф. 2.25
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Валенсия Райо Вальекано
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