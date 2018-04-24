Интервью заслуженного артиста России и футбольного болельщика Александра Когана

Российский певец, композитор дал небольшое интервью для СМИ перед Чемпионатом Мира в России

Александр Коган представил Новый спортивный гимн «Моя страна, моя команда», который обещает стать настоящим гимном Чемпионата Мира 2018 года. Автором текста и музыки стал композитор Александр Шевченко.



– Александр, вы широко известны как исполнитель романтичных песен. Как возникла идея именно спортивного сингла?



– Дело в том, что я тоже болельщик, а песня — моe отношение и ощущение к окружающему миру. Поэтому решил, что единственное, чем музыкант может поддержать спортсменов — это сплочающее всех нас творчество. Нам нужна была такая песня и я приложил все усилия, чтобы она появилась. У каждого клуба есть своя песня, свои кричалки... но единой песни, которую пели бы все болельщики нашей страны, не было. А ведь в России много и талантливых спортсменов, и страстных фанатов футбола, и, конечно, у нас есть огромная энергетика — вместе мы команда!

– Как, по-вашему, что нужно для победы?

-Самое важное, по-моему, сила единения и уверенность в своих возможностях. Тем более, если речь о спорте. Для спортсмена очень важно знать, что за него переживает вся страна, он должен быть уверен, что болельщики на трибунах подбодрят и зарядят своей энергетикой в любое время и погоду.

– Ждeте ли Чемпионат Мира по футболу 2018 в России?

-Конечно, жду. Для меня чемпионат мира 2018 года в России — это уникальное событие, которое должно принести всем нам не только победу, но и невероятное зрелище. Я уверен, что у нашей страны есть все шансы, для того чтобы сделать этот Чемпионат самым запоминающимся в истории.