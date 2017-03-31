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    Киберфутбол. Чемпионат РФПЛ

    31 марта 2017
    22 марта 2017 года состоялась жеребьёвка чемпионата РФПЛ по киберфутболу. С кем сыграет «Спартак», в какую группу попал «ЦСКА»? На эти и другие вопросы вам ответит блог «CyberФутбол»

    Чемпионат РФПЛ по FIFA

    Ещё буквально пару лет назад никто и не мог подумать, что киберфутбол выйдет на такой высокий уровень, и что по игре FIFA будут проводить чемпионат РФПЛ. Но это случилось.

    Регламент турнира

    22 марта 2017 года была проведена жеребьёвка чемпионата РФПЛ по киберфутболу. Руками Антона Миранчука и мисс РФПЛ 2015 Юлдуз Джумандыковой команды были распределены по группам. Всего группы 4, команд в каждой из них по 5. По итогам группового этапа команды, занявшие в своих группах первое и второе места, выходят в 1/4 финала, далее 1/2 финала и решающий матч. Победитель чемпионата РФПЛ по киберфутболу отправится на квалификацию чемпионата FIFA 17 Ultimate Team в Мадрид, где призовой фонд составит 100 тысяч долларов. Главный турнир пройдёт в Берлине, и победитель его получит 400 тысяч долларов

    А вот видео жеребьёвки с официального канала «Наш Футбол» на YouTube:

    Результаты жеребьёвки:

    Игроки

    А кто же будет представлять каждую команду на чемпионате?

    Это будут делать профессиональные игроки по FIFA. Вот список:

    • «Амкар» – Илья BLANCO Белослудцев
    • «Анжи» – Магомед ATRACHEV Атрачев
    • «Арсенал» – Вячеслав JUHURO Алхазов
    • «Зенит» – Руслан SHD Яминов
    • «Крылья Советов» – Максим SHORT Кирилов
    • «Локомотив» – Антон KLENOFF Кленов
    • «Краснодар» – Андрей 22DRON11 Коннов
    • «Оренбург» – Кирилл ARUHITO Ординарцев
    • «Ростов» – Алексей DON_KLASSI4ESKY Олейник
    • «Рубин» – Антон ANTOXA1337 Жуков
    • «Спартак» – Сергей FK KEFIR Никифоров
    • «Терек» – Умар GROZNENSKIY Байсагуров
    • «Томь» – Валентин MOROZVL Мороз
    • «Уфа» – Роберт UFENOK77 Фахретдинов
    • «Урал» – Дмитрий BOMBUS Вялов
    • «ЦСКА» – Андрей TIMON Гурьев

    Также ещё 4 участника, которые не представляют команду РФПЛ, будут играть за сборную России. Это:

    Михаил TORRES Запорожец

    Роман ELINHO Елисеев

    Давлят SHUT Сагитов

    Богдан ASTANIN Астанин

    Дата проведения чемпионата РФПЛ

    Все игры группового этапа будут проведены 31 марта, а игры плей-офф – 1 апреля

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