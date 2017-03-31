Киберфутбол. Чемпионат РФПЛ

22 марта 2017 года состоялась жеребьёвка чемпионата РФПЛ по киберфутболу. С кем сыграет «Спартак», в какую группу попал «ЦСКА»? На эти и другие вопросы вам ответит блог «CyberФутбол»

Чемпионат РФПЛ по FIFA

Ещё буквально пару лет назад никто и не мог подумать, что киберфутбол выйдет на такой высокий уровень, и что по игре FIFA будут проводить чемпионат РФПЛ. Но это случилось.

Регламент турнира

22 марта 2017 года была проведена жеребьёвка чемпионата РФПЛ по киберфутболу. Руками Антона Миранчука и мисс РФПЛ 2015 Юлдуз Джумандыковой команды были распределены по группам. Всего группы 4, команд в каждой из них по 5. По итогам группового этапа команды, занявшие в своих группах первое и второе места, выходят в 1/4 финала, далее 1/2 финала и решающий матч. Победитель чемпионата РФПЛ по киберфутболу отправится на квалификацию чемпионата FIFA 17 Ultimate Team в Мадрид, где призовой фонд составит 100 тысяч долларов. Главный турнир пройдёт в Берлине, и победитель его получит 400 тысяч долларов

А вот видео жеребьёвки с официального канала «Наш Футбол» на YouTube:

Результаты жеребьёвки:

Игроки

А кто же будет представлять каждую команду на чемпионате?

Это будут делать профессиональные игроки по FIFA. Вот список:

«Амкар» – Илья BLANCO Белослудцев

– Илья BLANCO Белослудцев «Анжи» – Магомед ATRACHEV Атрачев

– Магомед ATRACHEV Атрачев «Арсенал» – Вячеслав JUHURO Алхазов

– Вячеслав JUHURO Алхазов «Зенит» – Руслан SHD Яминов

– Руслан SHD Яминов «Крылья Советов» – Максим SHORT Кирилов

– Максим SHORT Кирилов «Локомотив» – Антон KLENOFF Кленов

– Антон KLENOFF Кленов «Краснодар» – Андрей 22DRON11 Коннов

– Андрей 22DRON11 Коннов «Оренбург» – Кирилл ARUHITO Ординарцев

– Кирилл ARUHITO Ординарцев «Ростов» – Алексей DON_KLASSI4ESKY Олейник

– Алексей DON_KLASSI4ESKY Олейник «Рубин» – Антон ANTOXA1337 Жуков

– Антон ANTOXA1337 Жуков «Спартак» – Сергей FK KEFIR Никифоров

– Сергей FK KEFIR Никифоров «Терек» – Умар GROZNENSKIY Байсагуров

– Умар GROZNENSKIY Байсагуров «Томь» – Валентин MOROZVL Мороз

– Валентин MOROZVL Мороз «Уфа» – Роберт UFENOK77 Фахретдинов

– Роберт UFENOK77 Фахретдинов «Урал» – Дмитрий BOMBUS Вялов

– Дмитрий BOMBUS Вялов «ЦСКА» – Андрей TIMON Гурьев

Также ещё 4 участника, которые не представляют команду РФПЛ, будут играть за сборную России. Это:

Михаил TORRES Запорожец

Роман ELINHO Елисеев

Давлят SHUT Сагитов

Богдан ASTANIN Астанин

Дата проведения чемпионата РФПЛ

Все игры группового этапа будут проведены 31 марта, а игры плей-офф – 1 апреля