Киберфутбол. Чемпионат РФПЛ

Чемпионат РФПЛ по FIFA
Ещё буквально пару лет назад никто и не мог подумать, что киберфутбол выйдет на такой высокий уровень, и что по игре FIFA будут проводить чемпионат РФПЛ. Но это случилось.
Регламент турнира
22 марта 2017 года была проведена жеребьёвка чемпионата РФПЛ по киберфутболу. Руками Антона Миранчука и мисс РФПЛ 2015 Юлдуз Джумандыковой команды были распределены по группам. Всего группы 4, команд в каждой из них по 5. По итогам группового этапа команды, занявшие в своих группах первое и второе места, выходят в 1/4 финала, далее 1/2 финала и решающий матч. Победитель чемпионата РФПЛ по киберфутболу отправится на квалификацию чемпионата FIFA 17 Ultimate Team в Мадрид, где призовой фонд составит 100 тысяч долларов. Главный турнир пройдёт в Берлине, и победитель его получит 400 тысяч долларов
А вот видео жеребьёвки с официального канала «Наш Футбол» на YouTube:
Результаты жеребьёвки:
Игроки
А кто же будет представлять каждую команду на чемпионате?
Это будут делать профессиональные игроки по FIFA. Вот список:
- «Амкар» – Илья BLANCO Белослудцев
- «Анжи» – Магомед ATRACHEV Атрачев
- «Арсенал» – Вячеслав JUHURO Алхазов
- «Зенит» – Руслан SHD Яминов
- «Крылья Советов» – Максим SHORT Кирилов
- «Локомотив» – Антон KLENOFF Кленов
- «Краснодар» – Андрей 22DRON11 Коннов
- «Оренбург» – Кирилл ARUHITO Ординарцев
- «Ростов» – Алексей DON_KLASSI4ESKY Олейник
- «Рубин» – Антон ANTOXA1337 Жуков
- «Спартак» – Сергей FK KEFIR Никифоров
- «Терек» – Умар GROZNENSKIY Байсагуров
- «Томь» – Валентин MOROZVL Мороз
- «Уфа» – Роберт UFENOK77 Фахретдинов
- «Урал» – Дмитрий BOMBUS Вялов
- «ЦСКА» – Андрей TIMON Гурьев
Также ещё 4 участника, которые не представляют команду РФПЛ, будут играть за сборную России. Это:
Михаил TORRES Запорожец
Роман ELINHO Елисеев
Давлят SHUT Сагитов
Богдан ASTANIN Астанин
Дата проведения чемпионата РФПЛ
Все игры группового этапа будут проведены 31 марта, а игры плей-офф – 1 апреля