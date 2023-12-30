Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зак Радден - статистика

Завершил карьеру
6 февраля 2000 (26), Эдинбург
#7 | Нападающий
187 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди
13
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Килмарнок
2 : 2
30.12.2023
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Данди
0 : 3
26.12.2023
Селтик
1' - 68'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
0 : 1
16.12.2023
Данди
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
3 : 3
02.12.2023
Данди
1' - 86'
34'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
1 : 2
25.11.2023
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди
4 : 0
11.11.2023
Сент-Миррен
1' - 81'
45'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди
1 : 0
05.11.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
0 : 5
01.11.2023
Рейнджерс
46' - 90'
75'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Ливингстон
0 : 2
28.10.2023
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди
0 : 0
24.10.2023
Росс Каунти
1' - 78'
73'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
0 : 0
30.09.2023
Данди
1' - 81'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди
2 : 2
23.09.2023
Килмарнок
63' - 90'
90'
68'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
3 : 0
16.09.2023
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
02.09.2023
Данди
84' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди
1 : 0
27.08.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
2 : 1
12.08.2023
Данди
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 1
05.08.2023
Мазервелл
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
1
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Тренер Португалии честно ответил, готов ли он мириться с Роналду
Вчера, 19:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+