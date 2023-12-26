Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Селтик
Данди - Селтик: обзор матча 26 декабря 2023
Данди
26.12.2023, вторник, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Селтик
52'
П. Бернарду
83'
М. Джонстон
90+1'
М. Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Селтик
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
М. Джонстон
Желтая карточка
О. Бек
86'
Замена
Р. Хоули
️️️️
M. Boateng
85'
Замена
М. Силла
️️️️
З. Робинсон
84'
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Джонстон
Пас отдал
Л. Скейлз
79'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Л. Пальма
Замена
С. Тиффони
️️️️
З. Радден
68'
Замена
З. Робинсон
️️️️
А. Бакайоко
68'
65'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
65'
Замена
Х. Ян
️️️️
Д. Маэда
55'
Замена
С. Уэлш
️️️️
К. Картер-Викерс
52'
ГОЛ! 0:1!
П. Бернарду
Пас отдал
Л. Пальма
13'
Желтая карточка
Л. Скейлз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
7
Зак Радден
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
24
Мохамад Силла
ОП
25
Райан Хоули
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
11
Diego Pineda
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Карсон
5
Шонесси
2
6
6
Доннелли
33
Бек
16
Кэмерон
6
14
МакКован
20
Бакайоко
7
Радден
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
32
Тэйлор
33
О'Райли
8
Бернарду
42
МакГрегор
77
Пальма
7
Фурухаси
38
Маэда
Робинсон
24
Силла
24
Силла
Робинсон
6
25
Хоули
25
Хоули
6
7
Радден
17
Тиффони
17
Тиффони
7
Радден
20
Бакайоко
14
Робинсон
14
Робинсон
20
Бакайоко
20
Картер-Викерс
23
Уэлш
23
Уэлш
20
Картер-Викерс
77
Пальма
10
Джонстон
10
Джонстон
77
Пальма
38
Маэда
13
Ян
13
Ян
38
Маэда
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
Остались в запасе
Данди
Селтик
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
11
Diego Pineda
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Хек-Гю Квон
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
11
Diego Pineda
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Хек-Гю Квон
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Данди - Селтик
1
1
Всего ударов по воротам
5
37
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
23
Нарушения
3
9
Офсайды
1
3
Количество передач
241
644
Сейвы
4
1
Точность передач %
57
84
Удары мимо ворот
1
16
Блокированные удары
3
14
Удары из пределов штрафной
3
27
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Новости команд
Все
Данди
Селтик
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+