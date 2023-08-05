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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Мазервелл
Данди - Мазервелл: обзор матча 05 августа 2023
Данди
05.08.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
45'
Т. Бэйр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Мазервелл
88'
Замена
J. Efford
️️️️
Т. Бэйр
79'
Желтая карточка
N. McGinley
74'
Замена
N. McGinley
️️️️
P. Souaré
72'
Желтая карточка
P. Souaré
45'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бэйр
Пас отдал
С. О'Доннелл
Замена
Д. Маллиган
️️️️
J. Portales
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
21
Джон МакКракен
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
6
Malachi Boateng
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
77
Pape Souaré
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
8
Джош Маллиган
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
7
Зак Радден
ЦФ
11
Diego Pineda
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
23
Ewan Wilson
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
28
Joseph Efford
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
3-2-1-3
21
МакКракен
5
Шонесси
5
6
33
Бек
19
6
14
Робинсон
14
МакКован
20
Бакайоко
3-2-3-2
31
Келли
17
Кейси
15
77
2
О'Доннелл
16
МакГинн
38
Миллер
8
Слаттери
16
Спиттал
9
Бэйр
10
Уилкинсон
19
8
Маллиган
8
Маллиган
19
9
Бэйр
28
28
9
Бэйр
77
19
19
77
Остались в запасе
Данди
Мазервелл
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
8
Shaun Byrne
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
7
Зак Радден
ЦФ
11
Diego Pineda
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
1
Aston Oxborough
ВР
23
Ewan Wilson
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
8
Shaun Byrne
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
7
Зак Радден
ЦФ
11
Diego Pineda
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
23
Ewan Wilson
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Данди - Мазервелл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
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