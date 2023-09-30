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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Данди
Хиберниан - Данди: обзор матча 30 сентября 2023
Хиберниан
30.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Данди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Данди
81'
Замена
F. Robertson
️️️️
З. Радден
78'
Желтая карточка
C. Kerr
Желтая карточка
Д. Обита
78'
Замена
Ж. Тавареш
️️️️
А. Ле Фондре
72'
71'
Желтая карточка
M. Boateng
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Венте
62'
Замена
Д. Обита
️️️️
Л. Стивенсон
62'
45'
Желтая карточка
О. Бек
25'
Желтая карточка
Р. Лами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Malachi Boateng
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
7
Зак Радден
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Хиберниан
25
Maksymilian Boruc
ВР
42
Rory Whittaker
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
11
Diego Pineda
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
4-2-1-3
1
Маршалл
16
Стивенсон
2
Фиш
4
Хэнлон
12
Миллер
11
Ньюэлл
8
Джегго
10
Бойл
19
Ле Фондре
9
Венте
27
Йуан
3-2-2-3
31
Карсон
5
Лами
19
2
5
Шонесси
33
Бек
6
16
Кэмерон
14
МакКован
20
Бакайоко
7
Радден
16
Стивенсон
21
Обита
21
Обита
16
Стивенсон
19
Ле Фондре
80
Тавареш
80
Тавареш
19
Ле Фондре
9
Венте
27
Доидж
27
Доидж
9
Венте
7
Радден
10
10
7
Радден
Остались в запасе
Хиберниан
Данди
25
Maksymilian Boruc
ВР
42
Rory Whittaker
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
11
Diego Pineda
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
25
Maksymilian Boruc
ВР
42
Rory Whittaker
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
11
Diego Pineda
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Хиберниан - Данди
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
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