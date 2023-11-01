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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Рейнджерс
Данди - Рейнджерс: обзор матча 01 ноября 2023
Данди
01.11.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 5
Завершен
Рейнджерс
5'
Р. Джек
51'
Данило
74'
С. Ламмерс
83'
С. Дессер
90+1'
Д. Тавернье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Рейнджерс
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Д. Тавернье
85'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
С. Ламмерс
83'
ГОЛ! 0:4!
С. Дессер
Пас отдал
С. Ламмерс
Замена
D. Pineda
️️️️
А. Бакайоко
79'
77'
Замена
С. Дессер
️️️️
Данило
76'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Р. Джек
Желтая карточка
З. Радден
75'
74'
ГОЛ! 0:3!
С. Ламмерс
Пас отдал
Данило
Замена
Р. Хоули
️️️️
M. Boateng
72'
61'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
А. Сима
51'
ГОЛ! 0:2!
Данило
Пас отдал
А. Сима
Замена
C. Kerr
️️️️
С. Тиффони
46'
Замена
З. Радден
️️️️
Р. Лами
46'
Желтая карточка
Д. Шонесси
24'
21'
Желтая карточка
Л. Балогун
Желтая карточка
М. Силла
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Джек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
33
Оуэн Бек
ЛЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
24
Мохамад Силла
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
90
Данило
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
6
Jordan McGhee
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
11
Diego Pineda
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Карсон
19
5
Шонесси
5
Лами
33
Бек
6
Доннелли
24
Силла
6
17
Тиффони
14
МакКован
20
Бакайоко
4-2-2-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
27
Балогун
33
Йилмаз
6
Голдсон
6
Ландстрем
8
Джек
19
Сима
11
Райт
29
Ламмерс
90
Данило
17
Тиффони
2
2
17
Тиффони
6
25
Хоули
25
Хоули
6
20
Бакайоко
11
11
20
Бакайоко
5
Лами
7
Радден
7
Радден
5
Лами
8
Джек
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
8
Джек
29
Ламмерс
26
Доуэлл
26
Доуэлл
29
Ламмерс
19
Сима
10
Кантвелл
10
Кантвелл
19
Сима
90
Данило
9
Дессер
9
Дессер
90
Данило
Остались в запасе
Данди
Рейнджерс
1
Adam Legzdins
ВР
6
Jordan McGhee
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
Главный тренер
Тони Догерти
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
6
Jordan McGhee
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Данди - Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Главный судья:
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