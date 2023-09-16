Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Данди
Селтик - Данди: обзор матча 16 сентября 2023
Селтик
16.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Данди
51'
Д. Тернбулл (П)
63'
К. Фурухаси
67'
М. О'Райли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Данди
Замена
П. Бернарду
️️️️
М. О'Райли
73'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
69'
ГОЛ! 3:0!
М. О'Райли
Пас отдал
К. Фурухаси
67'
65'
Замена
Д. Маллиган
️️️️
Р. Хоули
65'
Замена
С. Тиффони
️️️️
З. Робинсон
ГОЛ! 2:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
К. МакГрегор
63'
Замена
Р. Хатате
️️️️
Д. Тернбулл
60'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Х. Ян
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тернбулл
51'
Замена
Г. Лагербилке
️️️️
Н. Филлипс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Malachi Boateng
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
8
Джош Маллиган
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
7
Зак Радден
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
32
Тэйлор
3
Филлипс
5
Скейлз
2
Джонстон
14
Тернбулл
42
МакГрегор
33
О'Райли
7
Фурухаси
38
Маэда
13
Ян
4-3-3
31
Карсон
5
Шонесси
5
Лами
2
33
Бек
6
10
25
Хоули
14
Робинсон
14
МакКован
20
Бакайоко
3
Филлипс
14
Лагербилке
14
Лагербилке
3
Филлипс
33
О'Райли
8
Бернарду
8
Бернарду
33
О'Райли
14
Тернбулл
5
Хатате
5
Хатате
14
Тернбулл
13
Ян
77
Пальма
77
Пальма
13
Ян
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
25
Хоули
8
Маллиган
8
Маллиган
25
Хоули
14
Робинсон
17
Тиффони
17
Тиффони
14
Робинсон
Остались в запасе
Селтик
Данди
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
49
Джеймс Форрест
ПВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
49
Джеймс Форрест
ПВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Селтик - Данди
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Новости команд
Все
Селтик
Данди
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+