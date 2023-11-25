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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Хиберниан
Данди - Хиберниан: обзор матча 25 ноября 2023
Данди
25.11.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Хиберниан
86'
О. Бек
16'
Ж. Тавареш
58'
Л. Миллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Хиберниан
ГОЛ! 1:2!
О. Бек
86'
Замена
З. Робинсон
️️️️
А. Бакайоко
76'
76'
Замена
К. Доидж
️️️️
М. Бойл
Замена
C. Reilly
️️️️
Р. Лами
70'
Желтая карточка
J. Portales
67'
65'
Замена
П. Хэнлон
️️️️
Д. Венте
63'
Вторая желтая
Л. Миллер
58'
ГОЛ! 0:2!
Л. Миллер
Пас отдал
Д. Ньюэлл
57'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Д. Левитт
57'
Замена
Э. Йуан
️️️️
Д. Кэмпбелл
51'
Желтая карточка
Р. Бушири
Желтая карточка
О. Бек
43'
42'
Желтая карточка
Л. Миллер
16'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Тавареш
Пас отдал
Д. Венте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ПЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
11
Джо Ньюэлл
(К)
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
10
Finlay Robertson
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
14
Зак Робинсон
ЦФ
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
48
Josh Landers
ЦФ
3-2-2-3
31
Карсон
5
Шонесси
5
Лами
6
33
Бек
19
16
Кэмерон
6
7
Радден
14
МакКован
20
Бакайоко
3-1-3-2-1
1
Маршалл
12
Миллер
33
Бушири
2
Фиш
32
Кэмпбелл
21
Обита
63
Левитт
11
Ньюэлл
10
Бойл
80
Тавареш
9
Венте
5
Лами
18
18
5
Лами
20
Бакайоко
14
Робинсон
14
Робинсон
20
Бакайоко
9
Венте
4
Хэнлон
4
Хэнлон
9
Венте
63
Левитт
8
Джегго
8
Джегго
63
Левитт
10
Бойл
27
Доидж
27
Доидж
10
Бойл
32
Кэмпбелл
27
Йуан
27
Йуан
32
Кэмпбелл
Остались в запасе
Данди
Хиберниан
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
Главный тренер
Тони Догерти
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Данди - Хиберниан
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
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