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Руди Риу
Статистика
Руди Риу - статистика
Завершил карьеру
22 января 1980 (46)
#1 | Вратарь
185 см | 80 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4 : 0
30.05.2009
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Нанси
1 : 2
23.05.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
1 : 3
17.05.2009
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
0 : 2
13.05.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
2 : 2
02.05.2009
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1 : 2
26.04.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1 : 2
19.04.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
4 : 1
12.04.2009
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0 : 3
05.04.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
2 : 0
21.03.2009
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 3
15.03.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
0 : 0
07.03.2009
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0 : 1
01.03.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
0 : 0
22.02.2009
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
0 : 1
15.02.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
1 : 0
08.02.2009
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Сошо
1 : 0
01.02.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 0
17.01.2009
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0 : 2
10.01.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
0 : 3
21.12.2008
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
0 : 0
14.12.2008
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2 : 1
06.12.2008
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
0 : 0
30.11.2008
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2 : 2
23.11.2008
Лилль
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