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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Марсель
Сент-Этьен - Марсель: обзор матча 05 апреля 2009
Сент-Этьен
05.04.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 3
Завершен
Марсель
59'
М. Ньянг (П)
73'
Брандао
76'
М. Ньянг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Марсель
Замена
М. Самасса
️️️️
М. Ньянг
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Б. Гомис
Замена
С. Монсоро
️️️️
П. Машаду
ГОЛ! 0:3!
М. Ньянг
ГОЛ! 0:2!
Брандао
Пас отдал
Б. Шейру
Замена
М. М'Бами
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
️️️️
С. Гракс
Желтая карточка
К. Ландрен
Желтая карточка
М. Баял Салл
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Ньянг
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Б. Коне
Желтая карточка
Р. Сивелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ПЗ
25
Илан
(К)
ЛП
55
Паулу Машаду
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
87
Кевин Миральяс
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
14
Бакари Коне
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Мамаду Ньянг
АП
27
Лорик Цана
(К)
ПП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
19
Бубакар Мансали
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Марсель
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
4-4-2
40
Жано
27
Варро
26
Баял Салл
20
Тавларидис
21
Эндрю
25
Илан
55
Машаду
8
Ландрен
87
Миральяс
5
Гракс
18
Гомис
4-3-2-1
30
Манданда
4
Мирс
2
Сивелли
4
Хилтон
0
Тайво
27
Цана
14
Коне
8
Шейру
28
Вальбуэна
76
Ньянг
11
Брандао
55
Машаду
6
Монсоро
6
Монсоро
55
Машаду
18
Гомис
97
Ривьер
97
Ривьер
18
Гомис
28
Вальбуэна
19
М'Бами
19
М'Бами
28
Вальбуэна
14
Коне
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
14
Коне
76
Ньянг
16
Самасса
16
Самасса
76
Ньянг
Остались в запасе
Сент-Этьен
Марсель
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
19
Бубакар Мансали
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Лоран Руссе
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
19
Бубакар Мансали
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Сент-Этьен - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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