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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 15 марта 2009
ПСЖ
15.03.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 3
Завершен
Марсель
43'
Л. Жюли
24'
Б. Зенден
55'
Б. Коне
61'
Л. Цана
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Марсель
Замена
М. М'Бами
️️️️
Л. Цана
Замена
Ш. Каборе
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Ж. Ротен
Замена
М. Ньянг
️️️️
Б. Коне
Желтая карточка
Брандао
ГОЛ! 1:3!
Л. Цана
ГОЛ! 1:2!
Б. Коне
Красная карточка
З. Камара
ГОЛ! 1:1!
Л. Жюли
Желтая карточка
Л. Цана
Желтая карточка
Р. Сивелли
ГОЛ! 0:1!
Б. Зенден
Пас отдал
Брандао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
2
Сеара
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ПЗ
0
Клод Макелеле
(К)
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
25
Жером Ротен
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
0
Тайе Тайво
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
7
Будевейн Зенден
ЦП
27
Лорик Цана
(К)
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
ПСЖ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Марсель
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
19
Модесте М'Бами
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
4-4-2
1
Ландро
2
Сеара
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
0
Макелеле
11
Клеман
25
Ротен
0
Жюли
99
Оаро
88
Луйиндула
4-3-1-2
30
Манданда
4
Мирс
4
Хилтон
0
Тайво
2
Сивелли
7
Зенден
27
Цана
8
Шейру
28
Вальбуэна
11
Брандао
14
Коне
28
Вальбуэна
77
Каборе
77
Каборе
28
Вальбуэна
27
Цана
19
М'Бами
19
М'Бами
27
Цана
14
Коне
76
Ньянг
76
Ньянг
14
Коне
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча ПСЖ - Марсель
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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