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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Тулуза
Марсель - Тулуза: обзор матча 02 мая 2009
Марсель
02.05.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 2
Завершен
Тулуза
64'
М. Ньянг
73'
М. Ньянг
47'
А. Жиньяк
72'
А. Жиньяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Тулуза
+1
Замена
П. Сезар
️️️️
Э. Дидо
Замена
С. Вильторд
️️️️
К. Зиани
Замена
Ф. Табану
️️️️
М. Сиссоко
ГОЛ! 2:2!
М. Ньянг
Пас отдал
Брандао
ГОЛ! 1:2!
А. Жиньяк
ГОЛ! 1:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Б. Шейру
Замена
Б. Зенден
️️️️
Р. Зубар
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 0:1!
А. Жиньяк
Желтая карточка
Р. Зубар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ЦЗ
15
Карим Зиани
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
77
Шарль Каборе
ЦП
27
Лорик Цана
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
2
Мохамед Фофана
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
22
Жереми Матье
ПЗ
23
Альбен Эбондо
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Марсель
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
Тулуза
0
Себастьян Амель
ВР
15
Паулу Сезар
ЦЗ
18
Умар Н' Диайе
ЦП
10
Александр Бонне
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
4-3-1-2
30
Манданда
2
Сивелли
4
Хилтон
23
Зубар
15
Зиани
8
Шейру
27
Цана
77
Каборе
28
Вальбуэна
76
Ньянг
11
Брандао
4-4-1
16
Каррассо
22
Матье
3
Конгре
4
Четто
2
Фофана
17
Сиссоко
14
Берсон
17
Дидо
23
Эбондо
10
Жиньяк
23
Зубар
7
Зенден
7
Зенден
23
Зубар
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
15
Зиани
0
Вильторд
0
Вильторд
15
Зиани
17
Дидо
15
Сезар
15
Сезар
17
Дидо
17
Сиссоко
27
Табану
27
Табану
17
Сиссоко
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
0
Себастьян Амель
ВР
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
18
Умар Н' Диайе
ЦП
10
Александр Бонне
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Остались в запасе
0
Себастьян Амель
ВР
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
18
Умар Н' Диайе
ЦП
10
Александр Бонне
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Марсель - Тулуза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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