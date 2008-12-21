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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Нанси
Марсель - Нанси: обзор матча 21 декабря 2008
Марсель
21.12.2008, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 3
Завершен
Нанси
34'
Ю. Хаджи
39'
Ю. Хаджи
56'
И. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Нанси
Замена
Ж. Фере
️️️️
Элдер
Замена
М. Зерка
️️️️
И. Диа
Желтая карточка
В. Хилтон
Желтая карточка
М. Кретьен Бассер
Замена
Ш. Каборе
️️️️
К. Зиани
Замена
Б. Зенден
️️️️
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Ж. Брасильяно
Желтая карточка
К. Зиани
ГОЛ! 0:3!
И. Диа
Желтая карточка
Б. Гаванон
Замена
М. Самасса
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 0:2!
Ю. Хаджи
ГОЛ! 0:1!
Ю. Хаджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
22
Элдер
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Марсель
1
Руди Риу
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
7
Будевейн Зенден
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Жюльен Фере
ЦП
19
Монсеф Зерка
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Манданда
23
Зубар
4
Хилтон
27
Цана
0
Тайво
21
Боннар
15
Зиани
8
Шейру
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
14
Коне
4-4-2
1
Брасильяно
20
Кретьен Бассер
22
Элдер
17
Луис
0
Бьянкалани
6
Беренге
24
Гаванон
21
Н'Диайе
27
Бризон
22
Диа
15
Хаджи
15
Зиани
77
Каборе
77
Каборе
15
Зиани
8
Бен Арфа
7
Зенден
7
Зенден
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
16
Самасса
16
Самасса
28
Вальбуэна
22
Элдер
25
Фере
25
Фере
22
Элдер
22
Диа
19
Зерка
19
Зерка
22
Диа
Остались в запасе
Марсель
Нанси
1
Руди Риу
ВР
19
Модесте М'Бами
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
16
Дамьен Грегорини
ВР
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
19
Модесте М'Бами
ЦП
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Марсель - Нанси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Тьерри Орьяк
(Обервилье)
Стадион:
Велодром
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