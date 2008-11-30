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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Марсель
Тулуза - Марсель: обзор матча 30 ноября 2008
Тулуза
30.11.2008, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Марсель
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
Р. Зубар
Замена
М. Самасса
️️️️
К. Зиани
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Бен Арфа
Желтая карточка
М. Фофана
Желтая карточка
Б. Шейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Тулуза
0
Себастьян Амель
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
10
Александр Бонне
ЦП
14
Сорен Ларсен
ЦФ
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
Марсель
1
Руди Риу
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
19
Модесте М'Бами
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
4-1-3-1
16
Каррассо
3
Конгре
2
Фофана
4
Четто
22
Матье
6
Капу
17
Дидо
14
Сирье
17
Сиссоко
10
Жиньяк
3-2-2-1-2
30
Манданда
23
Зубар
27
Цана
4
Хилтон
21
Боннар
0
Тайво
15
Зиани
8
Шейру
8
Бен Арфа
76
Ньянг
14
Коне
22
Матье
7
Мансаре
7
Мансаре
22
Матье
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
15
Зиани
16
Самасса
16
Самасса
15
Зиани
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
14
Сорен Ларсен
ЦФ
0
Себастьян Амель
ВР
10
Александр Бонне
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
Главный тренер
Ален Казанова
1
Руди Риу
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
19
Модесте М'Бами
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
14
Сорен Ларсен
ЦФ
0
Себастьян Амель
ВР
10
Александр Бонне
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
19
Модесте М'Бами
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Тулуза - Марсель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Муниципал
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