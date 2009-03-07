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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Валансьен
Марсель - Валансьен: обзор матча 07 марта 2009
Марсель
07.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 0
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Валансьен
Желтая карточка
Н. Пеннето
Замена
Ж. Саез
️️️️
Ф. Шебо
Замена
С. Вильторд
️️️️
М. Ньянг
Замена
Б. Зенден
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
Г. Пужоль
️️️️
Ж. Даршевиль
Замена
А. Бангура
️️️️
Р. Матер
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
К. Зиани
Желтая карточка
Р. Зубар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
0
Тайе Тайво
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Жонатан Лакур
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
1
Руди Риу
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
0
Жеованио
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Манданда
23
Зубар
2
Сивелли
27
Цана
0
Тайво
21
Боннар
15
Зиани
8
Шейру
8
Бен Арфа
11
Брандао
76
Ньянг
3-2-3-2
30
Пеннето
6
Дюкортью
4
Бишевац
5
Рафаэль
25
Матер
29
Тьене
20
Лакур
15
Санчес
28
Данич
33
Шебо
0
Даршевиль
8
Бен Арфа
7
Зенден
7
Зенден
8
Бен Арфа
15
Зиани
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
15
Зиани
76
Ньянг
0
Вильторд
0
Вильторд
76
Ньянг
33
Шебо
21
Саез
21
Саез
33
Шебо
0
Даршевиль
28
Пужоль
28
Пужоль
0
Даршевиль
25
Матер
18
Бангура
18
Бангура
25
Матер
Остались в запасе
Марсель
Валансьен
1
Руди Риу
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Марсель - Валансьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Велодром
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