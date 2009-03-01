Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Марсель
Кан - Марсель: обзор матча 01 марта 2009
Кан
01.03.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
67'
Брандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Марсель
Замена
Л. Цана
️️️️
С. Вильторд
Желтая карточка
К. Зиани
Замена
Б. Зенден
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
Ж. Тудик
️️️️
Н. Флорентин
ГОЛ! 0:1!
Брандао
Замена
Б. Ниве
️️️️
Г. Лека
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Х. Эдуардо Элучанс
Желтая карточка
Б. Шейру
Замена
С. Вильторд
️️️️
Б. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
13
Флориан Букансо
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
27
Николя Флорентин
ЦП
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
7
Антони Деро
ПП
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
14
Жульен Тудик
ЦФ
Марсель
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
4-5-1
1
Планте
25
Леметр
21
Барцола
15
Сорбон
13
Букансо
24
Лека
27
Флорентин
28
Элучанс
6
Гомис
7
Деро
9
Савидан
4-3-1-2
30
Манданда
23
Зубар
21
Боннар
0
Тайво
2
Сивелли
15
Зиани
8
Шейру
19
М'Бами
8
Бен Арфа
11
Брандао
14
Коне
27
Флорентин
14
Тудик
14
Тудик
27
Флорентин
28
Элучанс
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
28
Элучанс
24
Лека
10
Ниве
10
Ниве
24
Лека
Вильторд
27
Цана
27
Цана
Вильторд
8
Бен Арфа
7
Зенден
7
Зенден
8
Бен Арфа
14
Коне
0
Вильторд
0
Вильторд
14
Коне
Остались в запасе
Кан
Марсель
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
Главный тренер
Франк Дюмас
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Кан - Марсель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Тьерри Орьяк
(Обервилье)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Новости команд
Все
Кан
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+