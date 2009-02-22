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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ле-Ман
Марсель - Ле-Ман: обзор матча 22 февраля 2009
Марсель
22.02.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
Ле-Ман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ле-Ман
Замена
С. Вильторд
️️️️
М. Ньянг
Замена
С. Бухур
️️️️
Э. Ле Таллек
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Б. Коне
Замена
М. Майга
️️️️
М. Эстигаррибия
Желтая карточка
Г. Сердан
Замена
Р. Сивелли
️️️️
Ж. Родригес
15'
Желтая карточка
М. Эстигаррибия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Марсель
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
7
Фредрик Стремстад
ЦП
21
Маркос Паулу
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
4-3-1-2
30
Манданда
0
Тайво
4
Хилтон
44
Родригес
21
Боннар
7
Зенден
19
М'Бами
15
Зиани
28
Вальбуэна
76
Ньянг
14
Коне
3-1-2-1-2
16
Пеле
14
Корчиа
19
Сердан
2
Жедер
8
Томас
6
Кутадье
18
Эстигаррибия
14
Лама
14
Ле Таллек
22
Хельстад
44
Родригес
2
Сивелли
2
Сивелли
44
Родригес
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
76
Ньянг
0
Вильторд
0
Вильторд
76
Ньянг
14
Ле Таллек
26
Бухур
26
Бухур
14
Ле Таллек
18
Эстигаррибия
20
Майга
20
Майга
18
Эстигаррибия
Остались в запасе
Марсель
Ле-Ман
1
Руди Риу
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
7
Фредрик Стремстад
ЦП
21
Маркос Паулу
ЦП
16
Родольф Рош
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Остались в запасе
7
Фредрик Стремстад
ЦП
21
Маркос Паулу
ЦП
16
Родольф Рош
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Марсель - Ле-Ман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Велодром
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