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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Марсель
Осер - Марсель: обзор матча 10 января 2009
Осер
10.01.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
43'
М. Самасса
78'
М. Вальбуэна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Марсель
Замена
Г. Гньябуйу
️️️️
М. Самасса
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
М. Нэрри
️️️️
К. Шафни
ГОЛ! 0:2!
М. Вальбуэна
Пас отдал
Ш. Каборе
Замена
️️️️
Ж. Берто
Желтая карточка
Д. Никулаэ
ГОЛ! 0:1!
М. Самасса
Пас отдал
Б. Зенден
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
99
Линель Китамбала
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Будевейн Зенден
ЦП
8
Бенуа Шейру
(К)
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
26
Максим Жассе
ЦЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
Марсель
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Гай Гньябуйу
ЦФ
3-2-3-2
1
Риу
3
Грихтинг
12
Миньо
6
Кулибали
23
Берто
2
Ангбар
7
Каленберг
25
Педретти
25
Шафни
21
Никулаэ
99
Китамбала
4-1-3-1-1
30
Манданда
23
Зубар
21
Боннар
4
Хилтон
0
Тайво
77
Каборе
7
Зенден
8
Шейру
15
Зиани
28
Вальбуэна
16
Самасса
25
Шафни
4
Нэрри
4
Нэрри
25
Шафни
16
Самасса
26
Гньябуйу
26
Гньябуйу
16
Самасса
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Осер
Марсель
26
Максим Жассе
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
Главный тренер
Жан Фернандес
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
26
Максим Жассе
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Осер - Марсель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Аббе-Дешамп
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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