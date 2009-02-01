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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Марсель
Сошо - Марсель: обзор матча 01 февраля 2009
Сошо
01.02.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
24'
М. Эрдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Марсель
Замена
С. Прива
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Ш. Каборе
️️️️
К. Зиани
Замена
М. Деннун
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
М. Самасса
️️️️
С. Вильторд
Желтая карточка
Р. Пито
Желтая карточка
М. М'Бами
ГОЛ! 1:0!
М. Эрдинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Сошо
1
Жереми Гаванон
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
0
Оливье Томас
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
0
Сантос
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Марсель
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
0
Мохамед Деннун
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
4-1-1-3
16
Ришер
25
Даф
19
Фати
24
Перки
50
Карлао
14
Пито
10
Будебуз
25
Сверкош
9
Эрдинг
19
Морис-Белэй
4-3-1-2
30
Манданда
21
Боннар
4
Хилтон
44
Родригес
0
Тайво
19
М'Бами
8
Шейру
15
Зиани
28
Вальбуэна
11
Брандао
0
Вильторд
9
Эрдинг
11
Прива
11
Прива
9
Эрдинг
28
Вальбуэна
0
Деннун
0
Деннун
28
Вальбуэна
15
Зиани
77
Каборе
77
Каборе
15
Зиани
0
Вильторд
16
Самасса
16
Самасса
0
Вильторд
Остались в запасе
Сошо
Марсель
0
Сантос
ЦФ
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Жереми Гаванон
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
0
Сантос
ЦФ
0
Оливье Томас
ЦЗ
1
Жереми Гаванон
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Сошо - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
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