Эмилиано Пурита - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Пурита
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 1997 (27 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Пурита
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 1997 (27 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр-1
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2023
|90' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|5:2
|Черноморец (Одесса)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|06.11.2023
|88' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Александрия (Александрия)
|01.11.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|0:2
|Днепр-1 (Днепр)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Днепр-1 (Днепр)
|25.10.2023
|75' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Верес (Ровно)
|02.10.2023
|27' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|56'
|24.09.2023
|1' -79'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|0:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|20.08.2023
|71' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|Оболонь (Киев)
|13.08.2023
|87' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:1
|Полесье (Житомир)