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    Эмилиано Пурита - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Эмилиано
    Фамилия Пурита
    Команда Днепр-1
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 марта 1997 (27 лет)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр-1 7 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2023 90' -90' Полесье (Житомир) 1:1 Днепр-1 (Днепр)
    02.12.2023 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 1:2 Ворскла (Полтава)
    27.11.2023 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 5:2 Черноморец (Одесса)
    12.11.2023 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:3 Днепр-1 (Днепр)
    06.11.2023 88' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:0 Александрия (Александрия)
    01.11.2023 Был в запасе Рух (Львов) 0:2 Днепр-1 (Днепр)
    28.10.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 3:0 Днепр-1 (Днепр)
    25.10.2023 75' -90' Ворскла (Полтава) 2:3 Днепр-1 (Днепр)
    22.10.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    07.10.2023 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 2:0 Верес (Ровно)
    02.10.2023 27' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    56'
    24.09.2023 1' -79' Заря (Луганск) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    17.09.2023 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 1:1 Колос (Ковалевка)
    03.09.2023 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 0:0 ЛНЗ (Черкасы)
    20.08.2023 71' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:2 Оболонь (Киев)
    13.08.2023 87' -90' Минай (Минай) 1:1 Днепр-1 (Днепр)
    06.08.2023 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 2:1 Полесье (Житомир)
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