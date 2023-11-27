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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Черноморец
Днепр-1 - Черноморец: обзор матча 27 ноября 2023
Днепр-1
27.11.2023, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
5 : 2
Завершен
Черноморец
16'
А. Филиппов
49'
В. Адамюк
59'
Б. Леднев
90'
В. Танчик
90+2'
Д. Мирошниченко
22'
Е. Волынец (АГ)
76'
О. Кузык
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Черноморец
Замена
С. Горбунов
️️️️
Р. Бабенко
90'
+3
Замена
M. Andre
️️️️
А. Гуцуляк
90'
+3
ГОЛ! 5:2!
Д. Мирошниченко
90'
+2
ГОЛ! 4:2!
В. Танчик
90'
89'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
J. Šporn
89'
Замена
G. Hadida
️️️️
А. Штогрин
86'
Замена
В. Вакула
️️️️
С. Айеде
Замена
В. Кравец
️️️️
Б. Леднев
81'
77'
Желтая карточка
А. Штогрин
76'
ГОЛ! 3:2!
О. Кузык
73'
Желтая карточка
З. Бадибанга
ГОЛ! 3:1!
Б. Леднев
Пас отдал
В. Танчик
59'
ГОЛ! 2:1!
В. Адамюк
Пас отдал
А. Гуцуляк
49'
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Филиппов
46'
26'
Красная карточка
А. Авагимян
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Е. Волынец
Желтая карточка
Э. Сарапий
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Филиппов
Пас отдал
В. Адамюк
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
23
Евгений Волынец
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
Черноморец
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Волынец
3
Адамюк
5
Сваток
11
Мирошниченко
5
Сарапий
8
Бабенко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
11
Гуцуляк
30
Леднев
9
Филиппов
2-1-2-3-2
30
Варакута
22
Путря
13
Салюк
27
Васильев
8
17
Кузык
39
Бадибанга
45
Брагару
10
Авагимян
77
Штогрин
45
Айеде
30
Леднев
3
Кравец
3
Кравец
30
Леднев
8
Бабенко
20
Горбунов
20
Горбунов
8
Бабенко
9
Филиппов
34
Танчик
34
Танчик
9
Филиппов
11
Гуцуляк
28
28
11
Гуцуляк
77
Штогрин
23
23
77
Штогрин
8
10
Бойчук
10
Бойчук
8
45
Айеде
99
Вакула
99
Вакула
45
Айеде
Остались в запасе
Днепр-1
Черноморец
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Юрий Максимов
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Днепр-1 - Черноморец
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Kateryna Monzul, Ukraine
Стадион:
Днепр-Арена
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