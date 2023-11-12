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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр-1
Шахтер - Днепр-1: обзор матча 12 ноября 2023
Шахтер
12.11.2023, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Днепр-1
5'
Д. Сикан
41'
Э. Сарапий
51'
А. Гуцуляк
56'
Б. Леднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Днепр-1
90'
+3
Замена
В. Кравец
️️️️
А. Пихаленок
87'
Замена
С. Горбунов
️️️️
Б. Леднев
Замена
А. Кащук
️️️️
А. Зубков
85'
Желтая карточка
В. Бондарь
76'
Замена
К. Келси
️️️️
Т. Степаненко
70'
61'
Желтая карточка
В. Рубчинский
Замена
Г. Гочолеишвили
️️️️
Е. Конопля
60'
Замена
И. Азарови
️️️️
Я. Ракицкий
60'
56'
ГОЛ! 1:3!
Б. Леднев
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Гуцуляк
Пас отдал
А. Пихаленок
41'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сарапий
Пас отдал
Д. Мирошниченко
ГОЛ! 1:0!
Д. Сикан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Днепр-1
23
Евгений Волынец
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
7
Алексей Кащук
ПВ
9
Марьян Швед
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Ризнык
5
Бондарь
44
Ракицкий
22
Матвиенко
22
Конопля
27
Степаненко
8
Крыськив
11
Невертон
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
3-1-3-2-1
23
Волынец
11
Мирошниченко
5
Сваток
3
Адамюк
5
Сарапий
8
Пихаленок
8
Бабенко
15
Рубчинский
30
Леднев
11
Гуцуляк
9
Филиппов
44
Ракицкий
16
Азарови
16
Азарови
44
Ракицкий
22
Конопля
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
22
Конопля
21
Зубков
7
Кащук
7
Кащук
21
Зубков
27
Степаненко
19
Келси
19
Келси
27
Степаненко
8
Пихаленок
3
Кравец
3
Кравец
8
Пихаленок
30
Леднев
20
Горбунов
20
Горбунов
30
Леднев
Остались в запасе
Шахтер
Днепр-1
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Шахтер - Днепр-1
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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