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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Ворскла
Днепр-1 - Ворскла: обзор матча 02 декабря 2023
Днепр-1
02.12.2023, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
3'
Б. Леднев
31'
А. Челядин
43'
Ф. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Ворскла
90'
+3
Замена
А. Бацула
️️️️
N. Yakubu
87'
Желтая карточка
N. Yakubu
73'
Замена
В. Корниенко
️️️️
В. Юрченко
Замена
Е. Пасич
️️️️
В. Адамюк
61'
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Филиппов
61'
43'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Родригес
Пас отдал
И. Кане
Желтая карточка
А. Гуцуляк
38'
31'
ГОЛ! 1:1!
А. Челядин
Пас отдал
А. Скляр
ГОЛ! 1:0!
Б. Леднев
Пас отдал
А. Пихаленок
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
23
Евгений Волынец
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
38
Артем Челядин
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
77
Ардит Толи
ОП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
3-1-3-2-1
23
Волынец
3
Адамюк
5
Сваток
11
Мирошниченко
5
Сарапий
8
Бабенко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
30
Леднев
9
Филиппов
4-2-3-1
77
Исенко
95
Родригес
18
Павлюк
25
2
Крупский
7
Степанюк
38
Челядин
80
Юрченко
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
3
Адамюк
42
Пасич
42
Пасич
3
Адамюк
9
Филиппов
34
Танчик
34
Танчик
9
Филиппов
80
Юрченко
9
Корниенко
9
Корниенко
80
Юрченко
25
29
Бацула
29
Бацула
25
Остались в запасе
Днепр-1
Ворскла
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
28
Marcos Andre
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
23
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
77
Ардит Толи
ОП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
28
Marcos Andre
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
77
Ардит Толи
ОП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Днепр-1 - Ворскла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Романюк
(Ивано-Франковск)
Стадион:
Днепр-Арена
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