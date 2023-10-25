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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Днепр-1
Ворскла - Днепр-1: обзор матча 25 октября 2023
Ворскла
25.10.2023, среда, 15:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Днепр-1
40'
Р. Степанюк
90+1'
Р. Степанюк (П)
5'
А. Филиппов
42'
А. Гуцуляк
53'
А. Гуцуляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Днепр-1
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Степанюк
90'
+1
89'
Желтая карточка
О. Горин
82'
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Гуцуляк
82'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
Р. Бабенко
Замена
В. Юрченко
️️️️
А. Скляр
78'
75'
Замена
О. Горин
️️️️
А. Пихаленок
75'
Замена
Э. Пурита
️️️️
А. Филиппов
Желтая карточка
А. Скляр
66'
Замена
А. Бацула
️️️️
В. Корниенко
62'
59'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
С. Горбунов
53'
ГОЛ! 1:3!
А. Гуцуляк
Пас отдал
А. Пихаленок
42'
ГОЛ! 1:2!
А. Гуцуляк
ГОЛ! 1:1!
Р. Степанюк
40'
32'
Желтая карточка
С. Горбунов
Желтая карточка
И. Пердута
24'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Филиппов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Днепр-1
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Днепр-1
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
3-3-2-2
77
Исенко
18
Павлюк
25
74
9
Корниенко
7
Степанюк
2
Крупский
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
30
Нестеренко
3-2-2-2-1
3
Кравец
5
Сваток
3
Адамюк
18
Каплиенко
20
Горбунов
8
Бабенко
8
Пихаленок
30
Леднев
11
Гуцуляк
9
Филиппов
9
Корниенко
29
Бацула
29
Бацула
9
Корниенко
6
Скляр
80
Юрченко
80
Юрченко
6
Скляр
8
Пихаленок
25
Горин
25
Горин
8
Пихаленок
8
Бабенко
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
8
Бабенко
9
Филиппов
4
Пурита
4
Пурита
9
Филиппов
20
Горбунов
15
Рубчинский
15
Рубчинский
20
Горбунов
11
Гуцуляк
34
Танчик
34
Танчик
11
Гуцуляк
Остались в запасе
Ворскла
Днепр-1
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Остались в запасе
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ворскла - Днепр-1
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
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