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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Днепр-1
Рух - Днепр-1: обзор матча 01 ноября 2023
Рух
01.11.2023, среда, 19:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Днепр-1
16'
А. Филиппов
26'
А. Пихаленок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Днепр-1
88'
Замена
В. Кравец
️️️️
А. Пихаленок
84'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
83'
Замена
С. Горбунов
️️️️
В. Рубчинский
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Ю. Климчук
76'
75'
Желтая карточка
А. Гуцуляк
Желтая карточка
Б. Слюбик
63'
Замена
И. Квасница
️️️️
В. Рунич
53'
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Пихаленок
Пас отдал
А. Филиппов
21'
Желтая карточка
А. Пихаленок
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Филиппов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
10
Остап Притула
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
11
Илья Квасница
ЦФ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Герета
29
Дидык
92
Слюбик
93
Роман
5
Сыч
35
Фернандо
20
Сапуга
19
Пастух
70
Климчук
11
Рунич
99
3-1-3-2-1
1
Кинарейкин
11
Мирошниченко
5
Сваток
3
Адамюк
5
Сарапий
8
Бабенко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
30
Леднев
11
Гуцуляк
9
Филиппов
70
Климчук
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
70
Климчук
11
Рунич
11
Квасница
11
Квасница
11
Рунич
8
Пихаленок
3
Кравец
3
Кравец
8
Пихаленок
15
Рубчинский
20
Горбунов
20
Горбунов
15
Рубчинский
Остались в запасе
Рух
Днепр-1
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Рух - Днепр-1
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Скиф
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