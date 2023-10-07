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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Верес
Днепр-1 - Верес: обзор матча 07 октября 2023
Днепр-1
07.10.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Верес
10'
А. Филиппов
31'
С. Вовченко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Верес
Желтая карточка
Э. Сарапий
86'
86'
Замена
С. Шарай
️️️️
А. Кухарук
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
А. Гуцуляк
80'
79'
Замена
А. Кучеренко
️️️️
В. Кучеров
77'
Желтая карточка
Е. Шевченко
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Филиппов
61'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
С. Горбунов
61'
Замена
Е. Пасич
️️️️
Б. Леднев
61'
46'
Замена
Р. Ковалюк
️️️️
В. Шарай
46'
Замена
М. Марусич
️️️️
М. Шестаков
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Вовченко
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Филиппов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
23
Евгений Волынец
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Верес
71
Василь Гакман
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
5
Евгений Шевченко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Яго Сикейра
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
15
Роман Ковалюк
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Волынец
20
Горбунов
5
Сваток
3
Адамюк
5
Сарапий
8
Пихаленок
8
Бабенко
15
Рубчинский
11
Гуцуляк
30
Леднев
9
Филиппов
3-3-2-1-2
3
Вовченко
5
Курко
5
Шевченко
39
Балан
29
Кучеров
71
Гакман
8
Сикейра
88
Кухарук
77
Шарай
9
Шестаков
44
20
Горбунов
18
Каплиенко
18
Каплиенко
20
Горбунов
11
Гуцуляк
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
11
Гуцуляк
9
Филиппов
34
Танчик
34
Танчик
9
Филиппов
30
Леднев
42
Пасич
42
Пасич
30
Леднев
77
Шарай
15
Ковалюк
15
Ковалюк
77
Шарай
29
Кучеров
23
Кучеренко
23
Кучеренко
29
Кучеров
88
Кухарук
77
Шарай
77
Шарай
88
Кухарук
9
Шестаков
14
Марусич
14
Марусич
9
Шестаков
Остались в запасе
Днепр-1
Верес
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
28
Marcos Andre
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
28
Marcos Andre
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Днепр-1 - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
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