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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - ЛНЗ
Днепр-1 - ЛНЗ: обзор матча 03 сентября 2023
Днепр-1
03.09.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
ЛНЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - ЛНЗ
Желтая карточка
О. Горин
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
В. Бойко
Желтая карточка
А. Каплиенко
88'
87'
Замена
O. Tarasenko
️️️️
М. Прядун
Замена
В. Рубчинский
️️️️
И. Когут
77'
Замена
Билл
️️️️
Ф. Пирес
77'
77'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
Г. Пасич
69'
Желтая карточка
Д. Норенков
65'
Замена
Д. Норенков
️️️️
А. Савин
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
А. Гуцуляк
65'
Замена
Б. Леднев
️️️️
А. Пихаленок
65'
58'
Желтая карточка
А. Савин
54'
Желтая карточка
И. Калюжный
Замена
А. Каплиенко
️️️️
С. Горбунов
46'
46'
Замена
С. Шестаков
️️️️
В. Наумец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
23
Евгений Волынец
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
9
Владислав Наумец
ЛВ
77
Антон Савин
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Максим Прядун
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
99
Билл
ПВ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
80
Ivan Dubovyi
ВР
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
17
Денис Норенков
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
28
Serhii Kopyl
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
3-1-2-3-1
23
Волынец
20
Горбунов
25
Горин
5
Сваток
5
Сарапий
25
Когут
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
14
Пирес
34
Танчик
9
Филиппов
3-3-2-2
94
Пеньков
71
Лопыренок
34
Муравский
23
77
Савин
5
Калюжный
11
Пасич
18
Бойко
9
Наумец
95
Стасюк
9
Прядун
20
Горбунов
18
Каплиенко
18
Каплиенко
20
Горбунов
11
Гуцуляк
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
11
Гуцуляк
25
Когут
15
Рубчинский
15
Рубчинский
25
Когут
8
Пихаленок
30
Леднев
30
Леднев
8
Пихаленок
14
Пирес
99
Билл
99
Билл
14
Пирес
9
Прядун
90
90
9
Прядун
77
Савин
17
Норенков
17
Норенков
77
Савин
9
Наумец
7
Шестаков
7
Шестаков
9
Наумец
11
Пасич
9
9
11
Пасич
Остались в запасе
Днепр-1
ЛНЗ
93
Макс Валеф
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
97
Daniel Kivinda
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
72
Kirill Samoilenko
ВР
80
Ivan Dubovyi
ВР
28
Serhii Kopyl
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
97
Daniel Kivinda
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
80
Ivan Dubovyi
ВР
28
Serhii Kopyl
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Олег Дулуб
Статистика матча Днепр-1 - ЛНЗ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
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