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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Днепр-1
Полесье - Днепр-1: обзор матча 08 декабря 2023
Полесье
08.12.2023, пятница, 16:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Днепр-1
62'
Л. Тэйлор
49'
А. Филиппов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Днепр-1
90'
+2
Замена
Э. Пурита
️️️️
В. Танчик
Желтая карточка
Л. Тэйлор
90'
+1
Желтая карточка
Д. Шастал
85'
Замена
Д. Шастал
️️️️
А. Козак
71'
68'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
В. Кравец
Желтая карточка
Ф. Будковский
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тэйлор
62'
Замена
Ариэлсон
️️️️
В. Грицук
56'
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
Б. Крушинский
56'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Филиппов
Пас отдал
В. Адамюк
20'
Желтая карточка
В. Рубчинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Василий Грицук
АП
59
Артем Козак
ПВ
2
Бени Макуана
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
24
Мозес Джарджу
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
99
Ариэлсон
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
3-2-1-2-2
71
Бойко
44
Чоботенко
4
Гитченко
55
Крушинский
29
Смоляков
3
Тэйлор
6
Танковский
22
Грицук
59
Козак
28
Будковский
2
Макуана
3-1-3-2-1
1
Кинарейкин
5
Сваток
3
Адамюк
3
Кравец
5
Сарапий
8
Бабенко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
34
Танчик
11
Гуцуляк
9
Филиппов
55
Крушинский
77
Кушниренко
77
Кушниренко
55
Крушинский
22
Грицук
99
Ариэлсон
99
Ариэлсон
22
Грицук
59
Козак
7
Шастал
7
Шастал
59
Козак
34
Танчик
4
Пурита
4
Пурита
34
Танчик
3
Кравец
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
3
Кравец
Остались в запасе
Полесье
Днепр-1
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
33
Валерий Юрчук
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
77
D. Yanakov
ЦФ
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Полесье - Днепр-1
3
1
Всего ударов по воротам
2
3
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
4
7
Сейвы
2
1
Удары мимо ворот
1
1
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Mikola Balakin, Ukraine
Стадион:
Центральный
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