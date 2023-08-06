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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Полесье
Днепр-1 - Полесье: обзор матча 06 августа 2023
Днепр-1
06.08.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Полесье
63'
А. Пихаленок
90+1'
Р. Бабенко
87'
D. Yanakov (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Полесье
Желтая карточка
Д. Бланко
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Б. Крушинский
ГОЛ! 2:1!
Р. Бабенко
Пас отдал
В. Адамюк
90'
+1
Замена
Билл
️️️️
А. Каплиенко
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Yanakov
Желтая карточка
Э. Сарапий
80'
76'
Замена
D. Yanakov
️️️️
Ф. Будковский
Замена
А. Сваток
️️️️
Д. Мирошниченко
67'
Замена
D. Kivinda
️️️️
М. Третьяков
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Пихаленок
Пас отдал
В. Рубчинский
63'
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
63'
63'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
В. Танковский
Желтая карточка
В. Адамюк
46'
Замена
В. Танчик
️️️️
Е. Пасич
46'
46'
Замена
А. Назаренко
️️️️
А. Козак
Желтая карточка
Е. Пасич
36'
34'
Желтая карточка
В. Танковский
20'
Красная карточка
Б. Кушниренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
59
Артем Козак
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
99
Билл
ПВ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
3-1-5-1
1
Кинарейкин
18
Каплиенко
3
Адамюк
11
Мирошниченко
5
Сарапий
15
Рубчинский
8
Пихаленок
27
Бланко
8
Бабенко
75
Третьяков
42
Пасич
4-4-2
1
Кудрик
4
Кравченко
44
Чоботенко
77
Кушниренко
29
Смоляков
59
Козак
6
Танковский
31
Шабанов
37
28
Будковский
2
Макуана
11
Мирошниченко
5
Сваток
5
Сваток
11
Мирошниченко
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
42
Пасич
34
Танчик
34
Танчик
42
Пасич
18
Каплиенко
99
Билл
99
Билл
18
Каплиенко
75
Третьяков
97
97
75
Третьяков
6
Танковский
55
Крушинский
55
Крушинский
6
Танковский
59
Козак
7
Назаренко
7
Назаренко
59
Козак
28
Будковский
77
77
28
Будковский
Остались в запасе
Днепр-1
Полесье
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
71
Денис Бойко
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Днепр-1 - Полесье
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
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