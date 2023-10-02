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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Харьков
Днепр-1 - Харьков: обзор матча 02 октября 2023
Днепр-1
02.10.2023, понедельник, 17:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Харьков
56'
Б. Леднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Харьков
90'
+6
Желтая карточка
И. Курило
Желтая карточка
Е. Волынец
82'
Замена
О. Горин
️️️️
В. Кравец
80'
75'
Замена
А. Ременюк
️️️️
А. Моура
Замена
Е. Пасич
️️️️
Б. Леднев
74'
Замена
С. Горбунов
️️️️
А. Каплиенко
73'
65'
Замена
Д. Юсов
️️️️
В. Дмитренко
64'
Желтая карточка
Н. Безуглый
63'
Желтая карточка
А. Борячук
ГОЛ! 1:0!
Б. Леднев
Пас отдал
Э. Пурита
56'
Замена
Э. Пурита
️️️️
И. Когут
27'
Желтая карточка
И. Когут
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
23
Евгений Волынец
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Юрий Максимов
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
20
Вадим Червак
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
7
Ари Моура
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
4-1-3-2
23
Волынец
3
Кравец
3
Адамюк
5
Сваток
18
Каплиенко
5
Сарапий
25
Когут
15
Рубчинский
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
30
Леднев
4-2-1-3
1
Мозиль
29
Жичиков
3
Безуглый
17
Курило
20
Червак
8
Вачиберадзе
28
Габелок
22
Дмитренко
79
Чирук
23
Борячук
7
Моура
18
Каплиенко
20
Горбунов
20
Горбунов
18
Каплиенко
25
Когут
4
Пурита
4
Пурита
25
Когут
3
Кравец
25
Горин
25
Горин
3
Кравец
30
Леднев
42
Пасич
42
Пасич
30
Леднев
7
Моура
11
Ременюк
11
Ременюк
7
Моура
22
Дмитренко
28
Юсов
28
Юсов
22
Дмитренко
Остались в запасе
Днепр-1
Харьков
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Днепр-1 - Харьков
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 1
19.10.2026
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