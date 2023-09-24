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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Днепр-1
Заря - Днепр-1: обзор матча 24 сентября 2023
Заря
24.09.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Днепр-1
24'
И. Когут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Днепр-1
79'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
Э. Пурита
79'
Замена
Р. Гаджиев
️️️️
В. Рубчинский
Замена
В. Чурко
️️️️
Д. Антюх
78'
Замена
В. Волошин
️️️️
Д. Мишнев
77'
73'
Желтая карточка
Э. Сарапий
61'
Желтая карточка
Р. Бабенко
58'
Желтая карточка
В. Кравец
57'
Замена
Е. Пасич
️️️️
И. Когут
Желтая карточка
Р. Вантух
39'
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Когут
Пас отдал
В. Рубчинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
55
Джордан
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Днепр-1
23
Евгений Волынец
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Юрий Максимов
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
28
Marcos Andre
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
3-3-2-2
12
Турбаевский
17
Вантух
75
Снурницын
86
Боль
8
Яцык
15
Мишнев
39
Герреро
9
Антюх
21
Нагнойный
7
Алефиренко
55
Джордан
3-1-4-2
23
Волынец
4
Пурита
5
Сваток
3
Кравец
5
Сарапий
15
Рубчинский
8
Пихаленок
8
Бабенко
25
Когут
30
Леднев
11
Гуцуляк
15
Мишнев
15
Волошин
15
Волошин
15
Мишнев
9
Антюх
11
Чурко
11
Чурко
9
Антюх
4
Пурита
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
4
Пурита
25
Когут
42
Пасич
42
Пасич
25
Когут
15
Рубчинский
14
Гаджиев
14
Гаджиев
15
Рубчинский
Остались в запасе
Заря
Днепр-1
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
40
Виктиньо
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЛВ
34
Владимир Танчик
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
40
Виктиньо
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЛВ
34
Владимир Танчик
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Заря - Днепр-1
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
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