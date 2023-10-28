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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Днепр-1
Кривбасс - Днепр-1: обзор матча 28 октября 2023
Кривбасс
28.10.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Днепр-1
11'
О. Кожушко
41'
Д. Кузик
51'
О. Кожушко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Днепр-1
90'
Желтая карточка
В. Кравец
Замена
В. Рябов
️️️️
Д. Бескоровайный
88'
87'
Пенальти не реализован!
Б. Леднев
77'
Желтая карточка
Б. Леднев
73'
Замена
Е. Пасич
️️️️
А. Пихаленок
Замена
К. Приходько
️️️️
Н. Татарков
70'
Замена
М. Лунев
️️️️
Р. Дебелко
70'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Д. Кузик
63'
56'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
В. Адамюк
56'
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Филиппов
ГОЛ! 3:0!
О. Кожушко
Пас отдал
Д. Кузик
51'
46'
Замена
С. Горбунов
️️️️
А. Каплиенко
42'
Желтая карточка
А. Пихаленок
ГОЛ! 2:0!
Д. Кузик
Пас отдал
Т. Стецков
41'
ГОЛ! 1:0!
О. Кожушко
Пас отдал
Д. Кузик
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
23
Хрвое Илич
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
4-1-3-2
30
Клищук
17
Кузик
25
Дибанго
13
Бескоровайный
55
Стецков
23
Илич
11
Татарков
77
Понедельник
20
Задерака
7
Кожушко
27
Дебелко
3-1-3-2-1
1
Кинарейкин
18
Каплиенко
3
Адамюк
3
Кравец
5
Сарапий
8
Бабенко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
30
Леднев
11
Гуцуляк
9
Филиппов
13
Бескоровайный
2
Рябов
2
Рябов
13
Бескоровайный
11
Татарков
29
Приходько
29
Приходько
11
Татарков
17
Кузик
10
Хомченовский
10
Хомченовский
17
Кузик
27
Дебелко
14
Лунев
14
Лунев
27
Дебелко
18
Каплиенко
20
Горбунов
20
Горбунов
18
Каплиенко
3
Адамюк
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
3
Адамюк
9
Филиппов
34
Танчик
34
Танчик
9
Филиппов
8
Пихаленок
42
Пасич
42
Пасич
8
Пихаленок
Остались в запасе
Кривбасс
Днепр-1
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
91
Владислав Семотюк
ЦП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
28
Marcos Andre
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
91
Владислав Семотюк
ЦП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
28
Marcos Andre
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Кривбасс - Днепр-1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Панчишин
(Харьков)
Стадион:
Металлург
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