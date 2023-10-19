Washington Aguerre - статистика
#29 | Вратарь
|Имя
|Washington Aguerre
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Washington Aguerre
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 90'
|Феникс
|0:1
|Пеньяроль
|Уругвай. Примера, 15 тур
|29.05.2024
|1' - 90'
|Пеньяроль
|2:1
|Росарио Сентраль
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|89'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.12.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Баия (Салвадор)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.10.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|09.10.2023
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|26.09.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|20.09.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)