Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мерсудин Ахметович
Статистика
Мерсудин Ахметович - статистика
Завершил карьеру
19 февраля 1985 (41)
#90 | Нападающий
191 см | 81 кг
Босния и Герцеговина
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салют
16
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 20 тур
Оренбург
3 : 0
23.10.2013
Салют
1' - 12'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Салют
1 : 1
18.10.2013
Енисей
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Cибирь
1 : 0
13.10.2013
Салют
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Салют
1 : 1
07.10.2013
Сочи
1' - 86'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Мордовия
1 : 0
01.10.2013
Салют
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Салют
3 : 0
22.09.2013
Арсенал
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Торпедо
2 : 1
16.09.2013
Салют
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Салют
1 : 0
10.09.2013
Ротор
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
05.09.2013
Салют
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Салют
2 : 1
23.08.2013
Балтика
1' - 87'
29'
45'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
1 : 3
07.08.2013
Салют
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Салют
3 : 0
02.08.2013
Ангушт
1' - 59'
28'
30'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Уфа
1 : 0
28.07.2013
Салют
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Салют
0 : 0
23.07.2013
Химик
65' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Шинник
0 : 0
18.07.2013
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Салют
1 : 1
13.07.2013
Оренбург
55' - 90'
84'
Главные новости
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
Видео
Николаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
4
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
7
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
Видео
Реакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
14
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+