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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Арсенал
Салют - Арсенал: обзор матча 22 сентября 2013
Салют
22.09.2013, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
2'
А. Михеев
54'
А. Михеев
68'
С. Бутырин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Арсенал
Желтая карточка
Ю. Лебедев
90'
+3
Замена
С. Цуканов
️️️️
С. Мирошниченко
85'
Желтая карточка
Д. Ткачук
82'
76'
Замена
П. Сергеев
️️️️
С. Игнатьев
ГОЛ! 3:0!
С. Бутырин
68'
67'
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Кутьин
57'
Замена
С. Маслов
️️️️
А. Денисов
ГОЛ! 2:0!
А. Михеев
54'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
В. Чадов
52'
50'
Желтая карточка
А. Лях
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Яркин
46'
37'
Замена
Е. Савин
️️️️
Д. Шилов
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Андреев
34'
Желтая карточка
А. Михеев
27'
24'
Желтая карточка
А. Денисов
11'
Желтая карточка
М. Кашчелан
ГОЛ! 1:0!
А. Михеев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Максим Васильев
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Салют
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
11
Александр Носов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
3-1-3-1-2
55
Криворучко
24
Мирошниченко
21
Бутырин
27
Лебедев
8
Афонин
90
Михеев
7
Бекетов
9
Яковлев
77
Андреев
15
Чадов
22
Яркин
3-4-2-1
1
Филимонов
14
Лозенков
71
Денисов
18
Сухарев
22
Ершов
90
Лях
18
Кашчелан
9
Шилов
8
Макаренко
27
Игнатьев
48
Кутьин
24
Мирошниченко
39
Цуканов
39
Цуканов
24
Мирошниченко
77
Андреев
13
Семенов
13
Семенов
77
Андреев
15
Чадов
31
Ткачук
31
Ткачук
15
Чадов
22
Яркин
90
Ахметович
90
Ахметович
22
Яркин
27
Игнатьев
20
Сергеев
20
Сергеев
27
Игнатьев
48
Кутьин
77
Лепский
77
Лепский
48
Кутьин
71
Денисов
14
Маслов
14
Маслов
71
Денисов
9
Шилов
99
Савин
99
Савин
9
Шилов
Остались в запасе
Салют
Арсенал
35
Игорь Телков
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Максим Васильев
45
Ринат Тимохин
ЦФ
33
Эрик Салкич
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Остались в запасе
45
Ринат Тимохин
ЦФ
33
Эрик Салкич
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
Главный тренер
Максим Васильев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Салют - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
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