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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Оренбург
Салют - Оренбург: обзор матча 13 июля 2013
Салют
13.07.2013, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
90+2'
А. Бекетов
69'
А. Кобялко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Оренбург
ГОЛ! 1:1!
А. Бекетов
90'
+2
Желтая карточка
М. Ахметович
84'
83'
Замена
А. Малых
️️️️
А. Кобялко
79'
Вторая желтая
В. Полуяхтов
74'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
С. Бреев
Замена
Д. Дегтев
️️️️
М. Яковлев
73'
71'
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Хазов
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кобялко
64'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
Н. Иванников
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Шевченко
59'
57'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Яркин
55'
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Чадов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
7
Николай Иванников
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Салют
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-1-3-2
55
Криворучко
25
Жирный
39
Цуканов
21
Бутырин
31
Зотов
8
Афонин
7
Шевченко
7
Бекетов
9
Яковлев
15
Чадов
22
Яркин
4-4-2
31
Астахов
2
Полуяхтов
10
Парняков
15
Андреев
26
Васиев
23
Бреев
30
Друзин
3
Ахмедов
7
Иванников
22
Кобялко
16
Хазов
9
Яковлев
22
Дегтев
22
Дегтев
9
Яковлев
7
Шевченко
77
Андреев
77
Андреев
7
Шевченко
15
Чадов
13
Семенов
13
Семенов
15
Чадов
22
Яркин
90
Ахметович
90
Ахметович
22
Яркин
22
Кобялко
12
Малых
12
Малых
22
Кобялко
7
Иванников
13
Шляпкин
13
Шляпкин
7
Иванников
23
Бреев
87
Саталкин
87
Саталкин
23
Бреев
16
Хазов
20
Кожанов
20
Кожанов
16
Хазов
Остались в запасе
Салют
Оренбург
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Салют - Оренбург
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
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