Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Салют
Мордовия - Салют: обзор матча 01 октября 2013
Мордовия
01.10.2013, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Салют
7'
А. Бобер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Салют
Замена
М. Терентьев
️️️️
Р. Мухаметшин
90'
87'
Замена
А. Яркин
️️️️
И. Жирный
81'
Замена
В. Чадов
️️️️
Д. Ткачук
80'
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Ахметович
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Маркин
64'
Замена
И. Эдиев
️️️️
В. Гаглоев
46'
Желтая карточка
В. Гаглоев
15'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бобер
7'
6'
Желтая карточка
И. Жирный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Мордовия
35
Роман Калюжный
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Салют
35
Игорь Телков
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
15
Владислав Скрыпников
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-1-5-1
1
Коченков
12
Божович
19
Пономарев
35
Хубутия
11
Пазин
9
Мухаметшин
88
Иванов
27
Гаглоев
2
Димидко
8
Бобер
93
Маркин
3-3-2-1-1
55
Криворучко
25
Жирный
21
Бутырин
24
Мирошниченко
13
Семенов
8
Афонин
27
Лебедев
90
Михеев
9
Яковлев
31
Ткачук
90
Ахметович
9
Мухаметшин
37
Терентьев
37
Терентьев
9
Мухаметшин
27
Гаглоев
5
Эдиев
5
Эдиев
27
Гаглоев
93
Маркин
10
Кириченко
10
Кириченко
93
Маркин
25
Жирный
22
Яркин
22
Яркин
25
Жирный
90
Ахметович
77
Андреев
77
Андреев
90
Ахметович
31
Ткачук
15
Чадов
15
Чадов
31
Ткачук
Остались в запасе
Мордовия
Салют
34
Игорь Крутов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
29
Владимир Ридель
ЦЗ
15
Владислав Скрыпников
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
34
Игорь Крутов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
Остались в запасе
29
Владимир Ридель
ЦЗ
15
Владислав Скрыпников
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Мордовия - Салют
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия
Салют
«Салют» – «СКА-Хабаровск-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Шумбрат» – «Салют»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
«Салют» – «СКА-Хабаровск-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Шумбрат» – «Салют»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+