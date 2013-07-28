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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Салют
Уфа - Салют: обзор матча 28 июля 2013
Уфа
28.07.2013, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Салют
82'
А. Заболотный (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Салют
Замена
Д. Грачев
️️️️
А. Киреев
90'
Замена
Д. Голубов
️️️️
А. Заболотный
88'
86'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Семенов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Заболотный
82'
80'
Вторая желтая
С. Мирошниченко
79'
Замена
В. Ридель
️️️️
Г. Зотов
74'
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Яковлев
Желтая карточка
С. Данилов
71'
Желтая карточка
А. Киреев
69'
59'
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Яркин
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Валикаев
57'
Замена
Н. Жиляев
️️️️
А. Мязин
31'
25'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
24'
Желтая карточка
А. Михеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
78
Александр Михеев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Салют
35
Игорь Телков
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Носов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-4-2
16
Барановский
88
Киреев
3
Аликин
19
Осипов
44
Тишкин
5
Валикаев
6
Виллиам
11
Карлос
7
Данилов
91
Заболотный
87
Мязин
3-3-3-1
55
Криворучко
25
Жирный
21
Бутырин
24
Мирошниченко
13
Семенов
8
Афонин
31
Зотов
78
Михеев
7
Бекетов
9
Яковлев
22
Яркин
88
Киреев
36
Грачев
36
Грачев
88
Киреев
87
Мязин
9
Жиляев
9
Жиляев
87
Мязин
5
Валикаев
13
Засеев
13
Засеев
5
Валикаев
91
Заболотный
85
Голубов
85
Голубов
91
Заболотный
9
Яковлев
77
Андреев
77
Андреев
9
Яковлев
31
Зотов
29
Ридель
29
Ридель
31
Зотов
13
Семенов
11
Носов
11
Носов
13
Семенов
22
Яркин
90
Ахметович
90
Ахметович
22
Яркин
Остались в запасе
Уфа
Салют
77
Булат Хаернасов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
7
Максим Шевченко
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
77
Булат Хаернасов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Остались в запасе
7
Максим Шевченко
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Уфа - Салют
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Динамо
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