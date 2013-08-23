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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Балтика
Салют - Балтика: обзор матча 23 августа 2013
Салют
23.08.2013, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
29'
М. Ахметович
33'
С. Мирошниченко (П)
89'
А. Сальников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Балтика
Желтая карточка
А. Бекетов
90'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Михеев
90'
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Яковлев
90'
89'
ГОЛ! 2:1!
А. Сальников
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Ахметович
87'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
86'
83'
Замена
В. Крючков
️️️️
К. Зимулька
81'
Замена
А. Алексанян
️️️️
А. Зюзинс
Замена
Д. Ткачук
️️️️
В. Чадов
79'
70'
Желтая карточка
Г. Чиркин
59'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
М. Ахметович
45'
35'
Замена
М. Вотинов
️️️️
М. Плопа
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Мирошниченко
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Ахметович
29'
9'
Желтая карточка
А. Сальников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Александр Михеев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Максим Васильев
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Салют
35
Игорь Телков
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
3-2-3-2
55
Криворучко
24
Мирошниченко
21
Бутырин
39
Цуканов
25
Жирный
31
Зотов
78
Михеев
7
Бекетов
9
Яковлев
90
Ахметович
15
Чадов
3-2-2-2
1
Колинько
23
Васильев
81
Зимулька
3
Плопа
89
Стоцкий
4
Халиуллин
17
Зюзинс
8
Чиркин
8
Сысуев
47
Сальников
9
Яковлев
77
Андреев
77
Андреев
9
Яковлев
90
Ахметович
22
Яркин
22
Яркин
90
Ахметович
15
Чадов
31
Ткачук
31
Ткачук
15
Чадов
78
Михеев
11
Носов
11
Носов
78
Михеев
81
Зимулька
55
Крючков
55
Крючков
81
Зимулька
17
Зюзинс
19
Алексанян
19
Алексанян
17
Зюзинс
8
Сысуев
15
Скавыш
15
Скавыш
8
Сысуев
3
Плопа
45
Вотинов
45
Вотинов
3
Плопа
Остались в запасе
Салют
Балтика
29
Владимир Ридель
ЦЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Максим Васильев
88
Гиорги Шелия
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
29
Владимир Ридель
ЦЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Максим Васильев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Салют - Балтика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Салют
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