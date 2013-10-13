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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Салют
Cибирь - Салют: обзор матча 13 октября 2013
Cибирь
13.10.2013, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 0
Завершен
Салют
42'
А. Базанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Салют
Желтая карточка
Д. Скороходов
90'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Р. Беляев
90'
74'
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Афонин
68'
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Яковлев
63'
Желтая карточка
А. Михеев
58'
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Ахметович
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Едунов
46'
Замена
Нивалдо
️️️️
А. Дудолев
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Базанов
42'
Желтая карточка
Р. Беляев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
29
Артем Кабанов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Салют
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-4-3
22
Пузин
44
Самсонов
4
Выходил
80
Климов
32
Скороходов
11
Едунов
29
Кабанов
18
Дудолев
7
Беляев
9
Маркосов
11
Базанов
3-3-2-1-1
55
Криворучко
29
Ридель
21
Бутырин
39
Цуканов
27
Лебедев
8
Афонин
13
Семенов
9
Яковлев
90
Михеев
31
Ткачук
90
Ахметович
7
Беляев
5
Гладышев
5
Гладышев
7
Беляев
11
Едунов
28
Рыжков
28
Рыжков
11
Едунов
18
Дудолев
6
Нивалдо
6
Нивалдо
18
Дудолев
9
Яковлев
77
Андреев
77
Андреев
9
Яковлев
90
Ахметович
22
Яркин
22
Яркин
90
Ахметович
8
Афонин
15
Чадов
15
Чадов
8
Афонин
Остались в запасе
Cибирь
Салют
99
Владимир Азаров
ЦФ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
52
Евгений Зиновьев
ПП
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Cибирь - Салют
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Спартак
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