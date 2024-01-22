Abzi Diyaeddine - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Abzi Diyaeddine
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Abzi Diyaeddine
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леганес
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.03.2024
|Был в запасе
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|1:2
|Леганес (Леганес)
|17.03.2024
|77' -90'
|Леганес (Леганес)
|4:0
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|0:1
|Леганес (Леганес)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:2
|Эйбар (Эйбар)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|18.02.2024
|87' -90'
|Леганес (Леганес)
|3:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|09.02.2024
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Леганес (Леганес)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|22.01.2024
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:0
|Бургос (Бургос)
|14.01.2024
|Был в запасе
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|2:3
|Леганес (Леганес)
|20.12.2023
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:1
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Леганес (Леганес)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|0:1
|Леганес (Леганес)
|15.10.2023
|75' -90'
|Леганес (Леганес)
|6:0
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:0
|Реал Ов (Овьедо)
|04.10.2023
|Был в запасе
|Бургос (Бургос)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|29.09.2023
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|1:3
|Леганес (Леганес)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|09.09.2023
|85' -90'
|Леганес (Леганес)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Леганес (Леганес)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:0
|Альбасете (Альбасете)