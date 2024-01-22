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    Abzi Diyaeddine - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Abzi Diyaeddine
    Команда Леганес
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леганес 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.03.2024 Был в запасе Вильярреал Б (Вильярреал) 1:2 Леганес (Леганес)
    17.03.2024 77' -90' Леганес (Леганес) 4:0 Мирандес (Миранда де Эбро)
    11.03.2024 Был в запасе Аморебьета (Аморебьета-Эчано) 0:1 Леганес (Леганес)
    03.03.2024 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:2 Эйбар (Эйбар)
    24.02.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:1 Леганес (Леганес)
    18.02.2024 87' -90' Леганес (Леганес) 3:0 Алькоркон (Алькоркон)
    09.02.2024 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Леганес (Леганес)
    03.02.2024 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    27.01.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 1:0 Леганес (Леганес)
    22.01.2024 Был в запасе Леганес (Леганес) 2:0 Бургос (Бургос)
    14.01.2024 Был в запасе ФК Андорра (Андорра ла Велья) 2:3 Леганес (Леганес)
    20.12.2023 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:1 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    16.12.2023 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:1 Леганес (Леганес)
    10.11.2023 Был в запасе Леганес (Леганес) 2:1 Леванте (Валенсия)
    29.10.2023 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
    20.10.2023 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 0:1 Леганес (Леганес)
    15.10.2023 75' -90' Леганес (Леганес) 6:0 Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
    07.10.2023 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:0 Реал Ов (Овьедо)
    04.10.2023 Был в запасе Бургос (Бургос) 1:0 Леганес (Леганес)
    29.09.2023 Был в запасе Леганес (Леганес) 2:1 Расинг (Сантандер)
    24.09.2023 Был в запасе Мирандес (Миранда де Эбро) 1:3 Леганес (Леганес)
    17.09.2023 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:0 Леганес (Леганес)
    09.09.2023 85' -90' Леганес (Леганес) 2:0 Уэска (Уэска)
    03.09.2023 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Леганес (Леганес)
    27.08.2023 Был в запасе Леганес (Леганес) 2:0 Альбасете (Альбасете)
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