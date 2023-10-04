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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Леганес
Бургос - Леганес: обзор матча 04 октября 2023
Бургос
04.10.2023, среда, 22:30
Испания. Сегунда, 9 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
1'
К. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Леганес
Желтая карточка
К. Санчес
90'
+6
86'
Желтая карточка
Н. Гарсия
84'
Замена
Н. Гарсия
️️️️
А. Ньом
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Ф. Ниньо
71'
Замена
У. Эльхесабаль
️️️️
М. Атьенса
71'
Желтая карточка
М. Атьенса
70'
68'
Замена
Н. Джуара
️️️️
И. Ундабаррена
68'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
О. Уренья
67'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. де ла Фуэнте
66'
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
61'
Красная карточка
С. Сиссе
Желтая карточка
K. Appin
58'
Замена
K. Appin
️️️️
М. Муньос
56'
Замена
А. Бермехо
️️️️
А. Мартин
55'
46'
Замена
С. Сиссе
️️️️
Х. Чикко
Желтая карточка
A. Córdoba Querejeta
45'
+2
Желтая карточка
А. Мартин
36'
33'
Желтая карточка
И. Нею
ГОЛ! 1:0!
К. Санчес
Пас отдал
А. Мартин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
16
Курро Санчес
ПВ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
6
Luis Perea
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Бургос
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Диего Гарсия
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
4-2-2-2
13
Каро
3
Матос
18
24
Савельич
6
20
Атьенса
22
Муньос
16
Мартин
16
Санчес
14
Ниньо
21
4-1-2-1-2
13
Конде
12
Ньом
55
Гонсалес
23
Саэнс
15
Франкеса
91
Нею
6
8
Ундабаррена
28
Уренья
24
де ла Фуэнте
19
Раба
22
Муньос
10
10
22
Муньос
14
Ниньо
99
99
14
Ниньо
16
Мартин
95
Бермехо
95
Бермехо
16
Мартин
20
Атьенса
4
Эльхесабаль
4
Эльхесабаль
20
Атьенса
8
Ундабаррена
7
Джуара
7
Джуара
8
Ундабаррена
14
Чикко
14
Чикко
12
Ньом
11
Гарсия
11
Гарсия
12
Ньом
Чикко
8
Сиссе
8
Сиссе
Чикко
28
Уренья
20
Портильо
20
Портильо
28
Уренья
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Бургос
Леганес
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Бургос - Леганес
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
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