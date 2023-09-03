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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Леганес
Эйбар - Леганес: обзор матча 03 сентября 2023
Эйбар
03.09.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 4 тур
0 : 1
Завершен
Леганес
33'
Х. Чикко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Леганес
Желтая карточка
Х. Беррокаль
87'
86'
Замена
L. Aguilar
️️️️
С. Сиссе
77'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Д. Гарсия
Замена
М. Сориано
️️️️
К. Гутьеррес
76'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Y. Rahmani
76'
65'
Замена
И. Нею
️️️️
Д. Раба
Замена
A. Troncho
️️️️
J. Corpas
60'
50'
Желтая карточка
С. Сиссе
46'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Х. Чикко
46'
Замена
Н. Гарсия
️️️️
Н. Джуара
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Перейра
46'
42'
Желтая карточка
Х. Чикко
33'
ГОЛ! 0:1!
Х. Чикко
Пас отдал
Э. Франкеса
32'
Желтая карточка
L. Perea
Желтая карточка
М. Перейра
28'
Замена
А. Арбилья
️️️️
F. Venancio
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
7
Кике
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
31
Javier Garrido
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
11
Наим Гарсия
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
4-1-5
13
Зидан
23
Техеро
21
25
Беррокаль
22
Гутьеррес
6
Альварес
17
19
Стоичков
19
47
Акетче
23
Перейра
4-4-2
13
Конде
12
Ньом
4
Арамбарри
55
Гонсалес
15
Франкеса
6
14
Чикко
7
Джуара
8
Сиссе
9
Гарсия
19
Раба
21
23
Арбилья
23
Арбилья
21
23
Перейра
12
Венцедор
12
Венцедор
23
Перейра
17
29
29
17
22
Гутьеррес
21
Сориано
21
Сориано
22
Гутьеррес
19
9
Баутиста
9
Баутиста
19
8
Сиссе
6
6
8
Сиссе
14
Чикко
21
Мирамон
21
Мирамон
14
Чикко
19
Раба
91
Нею
91
Нею
19
Раба
7
Джуара
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Джуара
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
Остались в запасе
Эйбар
Леганес
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
36
Альвин Абахас
ВР
31
Javier Garrido
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
28
Оскар Уренья
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
31
Javier Garrido
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
28
Оскар Уренья
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Эйбар - Леганес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
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